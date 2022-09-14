Hadise ve Mehmet Dinçerler Boşanıyor! İlk Açıklama Geldi - Son Dakika
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Hadise ve Mehmet Dinçerler Boşanıyor! İlk Açıklama Geldi

14.09.2022 21:09
Hadise ve Mehmet Dinçerler Boşanıyor! İlk Açıklama Geldi

Bir süredir evliliklerinde kriz olan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler boşanıyor. Ünlü şarkıcı Hadise'nin bugün boşanma davası açtığı öğrenildi. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk de Snob Magazin'e açıklama yaparak boşanma haberini doğruladı.

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlenmişti. Çiftin evliliklerini de ilk kez Snob Magazin duyurmuştu.

İzmir'de verdiği konserde gözyaşlarına boğulan Hadise'nin evliliği ile ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı.

Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep taktı. Ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkat çekti.

İzmir'deki konserinde "Küçük Bir Yol" şarkısını söyleyen Hadise'nin sahnede gözyaşlarına boğulması da iddiaları alevlendirdi.

Mehmet Dinçerler'in Instagram'da yaptığı son paylaşımda alyansının olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Birçok takipçisinden Dinçerler'e "Yüzük nerede?", "Yüzüğün neden yok?", "Alyansın ve Hadise nerede?", "Hadise neden yok?" gibi yorumlar geldi.

2. Sayfa'nın haberine göre; Bir süredir evliliklerinde kriz olan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacağı öğrenildi. Ünlü şarkıcı Hadise bugün boşanma davası açtı. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk de Snob Magazin'e yaptığı açıklamada boşanma haberini doğruladı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Hadise ve Mehmet Dinçerler Boşanıyor! İlk Açıklama Geldi - Son Dakika

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