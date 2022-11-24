Haluk Levent kediyi çatıdan atan vicdansızı bulabilmek için para ödülü vadederek yardım istedi - Son Dakika
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Haluk Levent kediyi çatıdan atan vicdansızı bulabilmek için para ödülü vadederek yardım istedi

24.11.2022 11:03

Bir TikTok kullanıcısının çatıdaki kediyi yere fırlattığı görüntünün ardından paylaşım yapan Haluk Levent, "Bir hayırsever bu kişinin bulunarak şikayet edilmesini istiyor. Doğru başvuru yapan kişiye 25 bin lira ödül verilecek" ifadelerini kullandı.

Sanatçı kimliğinin yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap derneğiyle yaptığı yardımlarla tanınan Haluk Levent, bir TikTok kullanıcısının bulunması için takipçilerinden yardım istedi.

"VİDEODAKİ KİŞİYİ ŞİKAYET EDENE 25 BİN TL ÖDÜL"

Sosyal medyada yayılan bir videoda adam, çatıdaki kediyi yere fırlatıyor. Yayılan görüntülerin ardından bir hayırsever takipçisinin kendisinden kişinin bulunması için yardım istediğini söyleyen Levent, konulan para ödülünü de söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan Levent, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu tweetin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Vicdansız adam, kediyi çatıdan aşağı attı! Haluk Levent, para ödülü koyarak yardım istedi
Vicdansız adam, kediyi çatıdan aşağı attı! Haluk Levent, para ödülü koyarak yardım istedi
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Son Dakika Magazin Haluk Levent kediyi çatıdan atan vicdansızı bulabilmek için para ödülü vadederek yardım istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haluk Levent kediyi çatıdan atan vicdansızı bulabilmek için para ödülü vadederek yardım istedi - Son Dakika
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