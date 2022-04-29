Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler yaşandı? Züleyha aldığı telefonla neyi öğrendi? - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler yaşandı? Züleyha aldığı telefonla neyi öğrendi?

29.04.2022 10:01
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler yaşandı? Züleyha aldığı telefonla neyi öğrendi?

Dün akşam 134. bölümünde izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan, evlenmeye hazırlandığı Züleyha için Çolak'ın karşısına dikilerek silahını alnına dayar ve Züleyha'dan uzak durmasını söyler.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı'nın yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha ve Hakan düğün için son hazırlıkları tamamlamak üzeredir. Ancak düğün gecesi konağa gelen bir telefon her şeyi alt üst edecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Hakan'ın son andaki çabasıyla Züleyha ölümden kurtulurken, hain tuzağın arkasında Çolak'ın olduğunu düşünen Hakan'ın yakaladığı adamlar Vahap'tan emir aldığını söyleyerek hedef şaşırtır. Hakan ise daha önce uyardığı Çolak'ın karşısına dikilerek silahını alnına dayar ve Züleyha'dan uzak durmasını söyler. Boşanmaktan vazgeçen Betül, Çolak'ın mirasına konmak için planlar yaparken, Züleyha ve Hakan düğün için son hazırlıkları tamamlamak üzeredir. Ancak düğün gecesi konağa gelen bir telefon her şeyi alt üst edecektir.

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Bir Zamanlar Çukurova, İbrahim Çelikkol, Hilal Altınbilek, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler yaşandı? Züleyha aldığı telefonla neyi öğrendi? - Son Dakika


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