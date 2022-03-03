'Bir Zamanlar Çukurova' heyecanlı bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor! Fikret, Hakan'ı araştırmak için Beyrut'a gidiyor! - Son Dakika

Fikret ve Çetin, Beyrut'ta iç savaşın ortasında kalır. Fikret ve Çetin'den haber almak için her yolu deneyen Züleyha, son çare Hakan'dan yardım ister. Fikret'in Beyrut'a kendisini araştırmaya gittiğini öğrenen Hakan onun peşinden Beyrut'a gider. Fikret ve Çetin kurtulmak için elçiliğe ulaşmaya çalışırken silahlar patlar ve Fikret yaralanır.

ÇOLAK AĞA VE BETÜL İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

Çolak ve Betül, Züleyha'nın gireceği ihaleye karşı birlik oluşturur. Betül'ün Çolak'ın avukatlığını üstlendiğini duyan Abdülkadir duruma el koyar. Çolak ve Betül arasındaki ilişki ise farklı bir boyuta taşınır.

HAKAN DÜŞMANININ PEKİNE DÜŞÜYOR

Hakan'ın araştırmaları sonuç verir ve Hakan kendisine kumpas kuran ismi öğrenir. Adamın arkasında başka biri olduğundan şüphelenen Hakan, bu işi çözmesi için Vahap'ı görevlendirir. Vahap adamı bulur ancak tanık olduğu olay, Vahap'ı sessiz kalmaya zorlayacaktır.