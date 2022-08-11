Çağla ile Yeni Bir Gün" Yeni Sezonuyla Pazartesi Fox'ta Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çağla ile Yeni Bir Gün" Yeni Sezonuyla Pazartesi Fox'ta Başlıyor

11.08.2022 23:02
Çağla ile Yeni Bir Gün" Yeni Sezonuyla Pazartesi Fox'ta Başlıyor

Birbirinden keyifli 847 bölümü geride bırakan, FOX'un sevilen programı "Çağla ile Yeni Bir Gün", beşinci sezonuyla 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla sürpriz yeniliklerle yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Çağla Şıkel'in sunumuyla ekrana gelecek programın yeni sezonunda; ilk defa görülen veya nadir rastlanan hastalıklardan muzdarip kişiler, alanında uzman doktorlarla buluşacak ve doktorlar tecrübelerini paylaşacaklar. Aynı zamanda sorunlarına çözüm arayan kişilerin ilginç hikayeleri izleyenleri bekliyor olacak.

Sanat ve sinema dünyasının sevilen isimlerinin konuk olacağı "Çağla ile Yeni Bir Gün"de tanınan isimlerin hayatlarının bilinmeyenleri anlatılacak, keyifli sohbetler hiç eksik olmayacak.

MODA TÜYOLARI BU PROGRAMDA!

Ünlü modacıların da konuk olacağı programda, birbirinden şık kombinler yapılacak, izleyenler "Günlük hayatta nasıl daha şık olunur? Nereye giderken ne giyilmeli? Hangi renkler hani renklerle daha uyumlu olur?" gibi birçok sorunun cevaplarını bulabilecekleri gibi, modaya dair önemli tüyolar edinebilecekler.

MUHTEŞEM DEKORASYON ÖNERİLERİ!

Ünlü Dekorasyon ve Geri Dönüşüm Uzmanı Ebru Ener her hafta programa konuk olup, düşük bütçeyle izleyenlerin evlerine zarafet katacak uygulamalar yapacak, evlerinde sevmedikleri her eşyayı nasıl yeni ve istedikleri hale getirebileceklerini uygulamalı bir şekilde gösterecek.

ENERJİ DOLU SABAHLARDA BULUŞMA ZAMANI!

Hafta içi her gün saat 10.45'te canlı yayınlanacak programda; modadan güzelliğe, sağlıktan sanata birçok konu FOX ekranlarında olacak. Programın başarılı sunucusu Çağla Şıkel, merak edilen tüm soruları uzman konuklarla cevaplayacak, izleyicilerin hayatını değiştirecek ipuçlarıyla evlere konuk olacak.

Provizyon Medya'nın yapımcılığını üstlendiği "Çağla ile Yeni Bir Gün", yeni bölümleriyle 15 Ağustos Pazartesi saat 10.45 itibarıyla hafta içi her gün canlı yayınla yeniden FOX'ta.

YORUMLAR
500
Düğün Dernek filminden esinlendi! Otomobilini görenler fotoğraf çektirmek istiyor Düğün Dernek filminden esinlendi! Otomobilini görenler fotoğraf çektirmek istiyor ATM'ye fazla para yükledi! Paralar sokağa saçıldı ATM'ye fazla para yükledi! Paralar sokağa saçıldı Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü boğazından bıçaklanarak öldürüldü Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çağla ile Yeni Bir Gün' Yeni Sezonuyla Pazartesi Fox'ta Başlıyor - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
22:38 Breidablik'i farklı yenen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'in rakibi oldu
22:24 ABD'de silahlı şahıs, FBI ofisine girmeye çalıştı! Çatışma çıktı
21:51 Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü boğazından bıçaklanarak öldürüldü
21:50 Fenerbahçe tur biletini deplasmanda aldı! Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Austria Wien olacak
21:49 Konferans Ligi'nde Vaduz'a farklı kaybeden Konyaspor, Avrupa'ya veda etti
21:43 Basın İlan Kurumu, Basın Ahlak Esasları kapsamındaki başvuruları gündeme almayacak! Değişiklik talep edildi
21:42 ATM'ye fazla para yükledi! Paralar sokağa saçıldı
21:37 Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı
21:30 Galatasaray, Victor Nelsson'un halefini belirledi! Gündemde Andreas Hanche-Olsen var
21:29 CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kur Korumalı Mevduat sistemiyle ilgili eleştirilerine Bakan Nurettin Nebati cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 23:06:36. #1.13#
SON DAKİKA: Çağla ile Yeni Bir Gün" Yeni Sezonuyla Pazartesi Fox'ta Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement