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Bircan Bali'den Hadise'ye şok eden Reza Zarrab göndermesi - Son Dakika

Bircan Bali'den Hadise'ye şok eden Reza Zarrab göndermesi

15.12.2021 11:09
Bircan Bali'den Hadise'ye şok eden Reza Zarrab göndermesi

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali, Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'i hedef aldı. Bali'nin üstü kapalı bir şekilde yaptığı Reza Zarrab göndermesi olay oldu. Dinçerler, Bali'ye cevap verdi. İşte gerilimin perde arkası...

Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ilgili söylediği sözlerle gündeme geldi.

Bali, Altın Kelebek ödüllerinde Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür ettiği anlardaki görüntüleri için ilginç bir yorumda bulundu.

"MİDEM KALKTI!"

Bali '"Öncelikle Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçlerler'i konuşmak istiyorum. Burnumuza soktular. Biraz cildini temizle bak madem bu konuşmayı hazırladın onu çekeceğini biliyorsun o ne? Siyah nokta zehirlenmesi ay... Bir tane maske önereceğim onu yapın sevgilinle çıkmadan önce! Gerçekten siyah noktanızdan midem kalktı" dedi.

"ASLA BİR APTALLA TARTIŞMAYIN"

Mehmet Dinçerler, Bircan Bali'ye cevap verdi. Mark Twain'in sözünü paylaşan Dinçerler, "Asla bir aptalla tartışmayın. Sizi kendi seviyesine çeker ve sonra tecrübesiyle sizi yener" dedi.

Bircan Bali, Mehmet Dinçerler'in kendisini hedef alması sonrası yeni bir paylaşım yaptı.

GÖNDERMESİ OLAY OLDU

Bali, "Asla bir aptalla tartışmayın ama arkadaşının kocasıyla olanla sevgili olun! Bi git!" diyerek şok etti.

Bircan Bali, Hadise ile Ebru Gündeş'in arasının Reza Zarrab yüzünden bozulduğunu iddia ederek üstü kapalı bir şekilde gönderme yaptı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in Bircan Bali'ye ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Bircan Bali'den Hadise'ye şok eden Reza Zarrab göndermesi
Bircan Bali'den Hadise'ye şok eden Reza Zarrab göndermesi
Bircan Bali'den Hadise'ye şok eden Reza Zarrab göndermesi
Bircan Bali'den Hadise'ye şok eden Reza Zarrab göndermesi
Bircan Bali'den Hadise'ye şok eden Reza Zarrab göndermesi
Bircan Bali'den Hadise'ye şok eden Reza Zarrab göndermesi

Mehmet Dinçerler, Bircan Bali, Rıza Sarraf, Hadise, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bircan Bali'den Hadise'ye şok eden Reza Zarrab göndermesi - Son Dakika Magazin


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