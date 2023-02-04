Birce Akalay'a mavi tik şoku! Göremeyince telaş yapıp hayranlarından yardım istedi - Son Dakika
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Birce Akalay'a mavi tik şoku! Göremeyince telaş yapıp hayranlarından yardım istedi

05.02.2023 11:18
Birce Akalay'a mavi tik şoku! Göremeyince telaş yapıp hayranlarından yardım istedi

Ünlü oyuncu Birce Akalay, sabah saatlerinde Twitter'deki hesabından Mavi Tik'inin gittiğini görünce şoke oldu. Ünlü oyuncu, Elon Musk'un onaylı hesaplarından ücret talep etmediğini bilmeyince hayranları devreye girdi.

Birce Akalay, Twitter'da Mavi Tik'in gittiğini görünce şoke oldu. Oyuncu, Twitter'dan, "Benim Mavi Tik'ime ne olmuş olabilir? Kim çaldı?" diyerek, Twitter Türkiye hesabını etiketledi.

"MR. MUSK'A AİDAT ÖDEMEMİZ GEREKİYORMUŞ"

Twitter'ın sahibi Elon Musk'un geçtiğimiz kasım ayında onaylı hesaplar için aylık 8 dolar'lık ücret zorunluluğu getireceğini açıklamıştı. Bu durumdan habersiz olan Akalay'a hayranları bilgi verdi. Daha sonra bir açıklama daha yapan Musk, "Tamam anladım ki Mr. Musk'a bir aidat ödememiz icap ediyormuş. O halde adımlarımızı nasıl atacağız? Ben neden bu adımları bulamıyorum? Teknoloji> Birce help me" yazarak, yardım istedi. Oyuncuya hayranları yardımcı oldu.

Birce Akalay'a mavi tik şoku! Göremeyince telaş yapıp hayranlarından yardım istedi
Birce Akalay'a mavi tik şoku! Göremeyince telaş yapıp hayranlarından yardım istedi
Birce Akalay'a mavi tik şoku! Göremeyince telaş yapıp hayranlarından yardım istedi
Kaynak: Snob Magazin
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Birce Akalay'a mavi tik şoku! Göremeyince telaş yapıp hayranlarından yardım istedi Birce Akalay'a mavi tik şoku! Göremeyince telaş yapıp hayranlarından yardım istedi Twitter'da hesap doğrulama 1000 dolar olabilir! Twitter'da hesap doğrulama 1000 dolar olabilir! Elon Musk, Tesla yatırımcılarını zarara uğrattığı iddiasıyla açılan davada jüri tarafından suçlu bulunmadı Elon Musk, Tesla yatırımcılarını zarara uğrattığı iddiasıyla açılan davada jüri tarafından suçlu bulunmadı

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Son Dakika Magazin Birce Akalay'a mavi tik şoku! Göremeyince telaş yapıp hayranlarından yardım istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Birce Akalay'a mavi tik şoku! Göremeyince telaş yapıp hayranlarından yardım istedi - Son Dakika
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