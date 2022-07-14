Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol Açıklaması

14.07.2022 01:00
Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol Açıklaması

Oyuncu Birce Akalay, önceki gün Beyoğlu'nda görüntülendi. 'Kuş Uçuşu' adlı dizide 'Lale' karakterini canlandıran ünlü oyuncu, yakın dostu İbrahim Çelikkol ile tatil yapması hakkında konuştu. İşte detaylar...

4 yıl sonra 'Kuş Uçuşu' dizisiyle tekrar bir araya gelen İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay çifti geçtiğimiz günlerde beraber tatile çıkmıştı.

Birce Akalay, sosyal medyada kendisinin fotoğrafını çeken Çelikkol hakkında duygusal açıklamalarda bulundu.

Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol Açıklaması

"DAHA GÜZEL GÜNLERE CAN DOSTUM"

Birce Akalay paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü: "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın... Fotoğrafta görünen ise o kameranın ardındaki kişinin yansımasıdır. Her anımıza şükürler olsun. Daha güzel günlere.. İyi ki benim can dostum, yol arkadaşımsın."

"BOL BOL GEZDİK"

Önceki akşam Beyoğlu'nda görüntülenen Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile tatil yapması hakkında konuştu. Akalay, "Çok tatlı bir tatil yaptık. Beni bol bol gezdirdi. Sonra o oğlunu aldı, ben de annemin yanına döndüm" dedi.

"SEVİLİYOR OLMAK GÜZEL"

'Kuş Uçuşu' dizisinde 'Lale' karakterini canlandıran Birce Akalay, dijital platformda dünya listelerine giren dizisi için, "İkisi de yüreğimi, göğsümü kabartan işlerdi. Seviliyor olmak güzel" ifadelerini kullandı.

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay (d. 19 Haziran 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü öğretim görevlisidir.

Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolüyle ilk ciddi rolünü oynayan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı. Bu oyun dışında 2020 yılında Keşanlı Ali Destanı oyununda "Zilha" rolüne hayat verdi. Akalay, son olarak FOX'ta yayımlanan Son Yaz adlı dizide "Sare Akay" karakterini canlandırdı.

BİRCE AKALAY ÖZEL HAYATI

38 yaşında olan Birce Akalay, 2 kez evlilik yaptı. Birce Akalay'ın ilk eşi oyuncu Murat Önalmış'tır. 2. evliliğini ise Küçük Ağa dizisi setinde tanıştığı oyuncu Sarp Leventoğlu ile yapmıştır. Ancak bu evlilikte çok uzun sürmemiştir.

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Kuş Uçuşu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol Açıklaması - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
01:01 Datça ve Çeşme'de yangını söndürme çalışmaları sürüyor! 7 kişinin gözaltına alındığı yangında 2 site tahliye edildi
00:28 Benzine 1 lira 54 kuruş indirim, otogaza ise 30 kuruş zam geldi
00:14 Kovid-19 yeniden etkisini göstermeye başladı: Vakalar bir haftada 59 bin arttı
23:36 Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili yeni detay gün yüzüne çıktı: Gece yarısından sonra telefonlara ulaşılamadı
23:22 Çıkan yangınlarda söndürme ekiplerini yetersiz bulan Şahan bu kez THK uçaklarını havada görmekten mutlu
22:15 Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor
21:07 Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
21:05 Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 01:07:12. #1.11#
SON DAKİKA: Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement