Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu bir yılı geride bıraktı: “Daha nicelerimiz olsun” - Son Dakika
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Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu bir yılı geride bıraktı: “Daha nicelerimiz olsun”

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Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu bir yılı geride bıraktı: “Daha nicelerimiz olsun”
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Çukur ve Medcezir dizilerinden tanınan oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu, birlikteliklerinin ilk yılını geride bıraktı. Yıl dönümü karesine not ekleyen Nasuhoğlu, “Ben seni öyle sevdim ki 1 sene oldu” diyerek sevgilisine seslendi.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu, ilişkilerinin birinci yılını kutladı. Nasuhoğlu, sevgilisine romantik sözlerle seslenirken “Daha nicelerimiz olsun” dedi.

“Medcezir”, “Güneşin Kızları”, “Bodrum Masalı” ve “Çukur” gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Oyuncu ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu, birlikteliklerinin birinci yılını kutladı.

BİRKAN NASUHOĞLU’NDAN ROMANTİK MESAJ

Nasuhoğlu, yıl dönümlerini kutladıkları kareye sevgilisine duyduğu aşkı anlatan bir not ekledi. Müzisyen, “Ben seni öyle sevdim ki 1 sene oldu. Daha nicelerimiz olsun. Oy kurban olduğum, canım sevgilimsin sen benim be!” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, ilişkileri boyunca mutluluklarını zaman zaman takipçileriyle paylaştı.

Dilan Çiçek DenizMagazinKurbanSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    Bu haber Türk halkını uzaktan yakından ilgilendiren bir haber değil bize vatandaşın derdine çare olacak vatandaş için mutlu haber gerekir boş haber yapmayalım 1 0 Yanıtla
  • gulsadiye759 gulsadiye759:
    This is very important news! ?????? 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu bir yılı geride bıraktı: “Daha nicelerimiz olsun” - Son Dakika
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