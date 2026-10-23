Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu bir yılı geride bıraktı: “Daha nicelerimiz olsun”Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çukur ve Medcezir dizilerinden tanınan oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu, birlikteliklerinin ilk yılını geride bıraktı. Yıl dönümü karesine not ekleyen Nasuhoğlu, “Ben seni öyle sevdim ki 1 sene oldu” diyerek sevgilisine seslendi.
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu, ilişkilerinin birinci yılını kutladı. Nasuhoğlu, sevgilisine romantik sözlerle seslenirken “Daha nicelerimiz olsun” dedi.
“Medcezir”, “Güneşin Kızları”, “Bodrum Masalı” ve “Çukur” gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Oyuncu ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu, birlikteliklerinin birinci yılını kutladı.
BİRKAN NASUHOĞLU’NDAN ROMANTİK MESAJ
Nasuhoğlu, yıl dönümlerini kutladıkları kareye sevgilisine duyduğu aşkı anlatan bir not ekledi. Müzisyen, “Ben seni öyle sevdim ki 1 sene oldu. Daha nicelerimiz olsun. Oy kurban olduğum, canım sevgilimsin sen benim be!” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, ilişkileri boyunca mutluluklarını zaman zaman takipçileriyle paylaştı.
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