Birkan Sokullu'ya, Latin Amerika'dan ödül

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı'ndaki başarılı performansıyla dikkat çeken Birkan Sokullu, Latin Amerika'nın Emmy'si olarak anılan Produ Ödülleri'nde, Yabancı Dilde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin beğenisini toplayan ve izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı'nda "Han" karakterini canlandıran Sokullu, Latin Amerika'da televizyon sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Produ Ödülleri'nin sahibi oldu.

Latin Amerika'da televizyon sektörünün en saygın ödüllerinden biri olan Produ Ödülleri'nde, 400 profesyonelden oluşan jürinin oylaması ile ödülü kazanan Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı'ndaki "Han Dereoğlu" rolü ile Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Dün akşam Miami'de gerçekleşen törene video bağlantısı ile katılan Sokullu, "Han"ı oynamak benim için çok derin ve anlamlı bir yolculuk" dedi.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı

Sokullu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Beni bu değerli ödüle layık gördüğünüz için sonsuz teşekkürler. Tüm jüri üyelerine, İspanya'da ve Latin Amerika'da bizi izleyen tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum. Han'ı oynamak benim için çok derin ve anlamlı bir yolculuk. Bu yolculuğu sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Bu performansta emeği geçen katkısı olan yönetmenlerime, senaristlerime, yapımcılarıma, tüm ekip ve değerli oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.