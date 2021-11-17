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Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü - Son Dakika

Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü

17.11.2021 09:27

TRT1 ekranlarında yayınlanan "Bizim Köyün Kızları" programında korkutan bir kaza yaşandı. Yarışmacılardan Gizem Zehra Köylü, program esnasında denize düştü. Olaya tekne mürettebatı müdahale ederken, Gizem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRT1 ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Bizim Köyün Kızları isimli yarışma programında büyük bir talihsizlik yaşandı.

TEKNEDEN DENİZE DÜŞTÜ

4'er kişiden oluşan 8 kız, bir yarışma etabı için balık tutmak üzere Kefken Limanı'ndan 17 metrelik bir balıkçı teknesi ile birlikte limandan ayrıldı. 10 mil açıkta ilk balık ağını çektikten sonra tutulan balıkları ayıklamak üzere teknenin güvertesine çıkan 19 yaşındaki yarışmacı Gizem Zehra Köylü bir anda denize düştü.

Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü

TEKNE MÜRETTEBATI MÜDAHAE ETTİ

Gizem'in takım arkadaşları bu yaşananlar üzerine şoke olurken, tekne mürettebatı hemen olaya müdahale etti. Mürettebat hemen ip ve can simidi atarak yarışmacıyı Karadeniz'in soğuk sularından çıkardı.

Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü

SAĞLIK DURUMU İYİ

Programın yapımcılığını üstlenen Karga Film'den alınan bilgilere göre yarışmacının sağlık durumunun iyi olduğu ve devam eden günlerde yarışmaya devam ettiği bildirildi.

Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü
Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü

Bizim Köyün Kızları, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü - Son Dakika
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