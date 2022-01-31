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Bizim Köyün Kızları Yarışmacısı Kübra Ece'nin ölümünün ardından üzen 'aldatılma' iddiası! Bunalıma girmiş - Son Dakika

Bizim Köyün Kızları Yarışmacısı Kübra Ece'nin ölümünün ardından üzen 'aldatılma' iddiası! Bunalıma girmiş

31.01.2022 20:52

TRT ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışmaya katılan 29 yaşındaki Kübra Ece, intihar etmişti. Ölümü büyük üzüntü yaratan genç kızın, nişanlısı tarafından aldatıldığı ve bunalıma girdiği iddia edildi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışmada ünlenen 29 yaşındaki Kübra Ece, bugün intihar ederek milyonları üzüntüye boğdu. Magazinburada'nın haberine göre; sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre Ece'nin geçtiğimiz yıl nişanlısı tarafından aldatıldığı ve bunalıma girdiği bilgisi verildi.

SEVENLERİ HABERE İNANAMADI

Ece'nin intiharında aynı zamanda cinayet şüphesi üzerinde de duruluyor. Kübra Ece'nin ölüm haberini sosyal medyada duyanlar "İntihar olduğuna inanmıyorum" yorumlarında bulundu.

ARKADAŞI HABERLERİ DOĞRULADI

Ece'nin de arkadaşı olan, Instagram fenomeni Habibe Durkaya yaptığı paylaşımıyla da doğruladı. Durkaya "Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı. Kübra Ece, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

KÜBRA ECE KİMDİR?

Kübra Ece katıldığı yarışma programında kendinden şu sözlerle bahsetmişti: "29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla"

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Bizim Köyün Kızları, İntihar, Cinayet, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bizim Köyün Kızları Yarışmacısı Kübra Ece'nin ölümünün ardından üzen 'aldatılma' iddiası! Bunalıma girmiş - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bizim Köyün Kızları Yarışmacısı Kübra Ece'nin ölümünün ardından üzen 'aldatılma' iddiası! Bunalıma girmiş - Son Dakika
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