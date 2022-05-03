Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı - Son Dakika

Her yıl mayıs ayının ilk haftasında yapılan ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 2020 yılında ertelenen geçtiğimiz sene de sonbaharda yapılan Met Gala, dün akşam gerçekleşti. Onlarca ünlü ismin akın ettiği New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin geleneksel galasına oyuncu Blake Lively damga vurdu.

ELBİSENİN ÜSTÜNDEN BİR ELBİSE DAHA ÇIKTI

Bu yılki ana teması 'Yaldızlı Cazibe' olarak belirlenen galaya katılan oyuncu, önce turuncu tonlarındaki kabarık eteğiyle art arda pozlar verdi. Oyuncu kırmızı halıda ilerlediği esnadan büyük bir sürprize imza attı. Ünlü ismin yanına gelen üç görevli, kıyafetin kabarık eteğini adeta bir paket gibi açınca geriye uzun kuyruklu mavi tonlarında bir elbise kaldı. Ünlü ismin bu esnada taktığı eldivenler bile değişti. Herkesin ağzını açık bırakan Lively, bir süre de bu elbisesiyle poz verdi.

İşte Blake Lively'nin sürprizli kıyafeti...