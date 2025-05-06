Bodrum'da fiyatlar uçtu! Esra Erol'dan tepki geldi - Son Dakika
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Bodrum'da fiyatlar uçtu! Esra Erol'dan tepki geldi

Bodrum\'da fiyatlar uçtu! Esra Erol\'dan tepki geldi

Özel plajlara yüksek giriş ücretleriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Esra Erol, hem sahil erişiminin hem de genel fiyat politikalarının adaletsizliğine dikkat çekerek, ''Deniz herkesin denizi, bu eşitsizliğe karşıyım. Beach'lere gitmiyorum çünkü ücretler gerçekten çok yüksek'' ifadelerini kullandı.

06.05.2025 14:57
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Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum, bir kez daha fiyatlarıyla gündeme geldi. 2025 yaz sezonuna hazırlanan özel işletmelerin belirlediği yüksek fiyatlar hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında tartışma konusu olmaya başladı.

LAHMACUN 2.200 TL'YE DAYANDI

Bazı lüks plaj ve restoranlarda bir adet lahmacunun fiyatı 2.200 TL'yi bulurken, sadece giriş için talep edilen ücretler de dudak uçuklatıyor. Günübirlik tatilciler için bu fiyatlar tatilin keyfinden çok cebin yükünü artırıyor. Bu çarpıcı fiyatların ardından, muhabirler mikrofonlarını ünlü isimlere uzattı. Onlardan biri de sevilen sunucu Esra Erol oldu.

"ARKADAŞLARIMIZLA EVDE TOPLANIYORUZ"

Esra Erol, erdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bodrum'daki fahiş fiyatlar hakkında konuşan Erol, yüksek harcamalardan uzak durduklarını belirterek şunları söyledi: "Evde olmanın getirdiği konforla beraber arkadaşlarımızla genelde evde toplanıyoruz. Fiyatlar ve bütçeler gerçekten çok yüksek. Bu sebeple biz hep evde toparlanıyoruz. Bir gün biri sofra kuruyor, bir gün diğeri... Mühim olan dostlarla bir arada olmak. Mekanın çok da bir önemi yok."

"EŞİTSİZLİĞE KARŞIYIM"

Özel plajlara giriş ücretleri hakkında da görüşlerini dile getiren Erol, eşitlik vurgusu yaptı: "Ben hiç gitmiyorum beach'e. Deniz herkesin denizi, herkesin aynı ve eşit şekilde girmesi gerekiyor. Bu fiyatları da aşırı yüksek buluyorum. Bu eşitsizliğe karşıyım."

Esra Erol, Magazin, Bodrum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bodrum'da fiyatlar uçtu! Esra Erol'dan tepki geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mustafa uzun:
    Zenginde olsan o parayı verene gerizekalı derler 33 0 Yanıtla
  • Turgay Aykac:
    Esitsizlege karşı isen bir ay boyunca asgari ücretle gecinmeyi dene! 17 5 Yanıtla
  • tolga altun:
    dedi ve her sene bodruma tatile gitti???? 16 0 Yanıtla
  • Babakartal:
    Her melaneti ögretirsen millete fiyatlar uçacak tabi 10 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Gitmeseniz ölür müsünüz Gitmeyin 10 0 Yanıtla
  • Kefeni Cepli:
    Son dakika yöneticilerine: yapılan yorumları (yorum sahibi tarafından) düzeltme veya silme butonu konulması çok iyi olur. 2 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    basimizda devlet yokki 0 0 Yanıtla
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