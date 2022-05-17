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Bodrum İtirafıyla Şaşırttı! - Son Dakika
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Bodrum İtirafıyla Şaşırttı!

17.05.2022 14:49
Bodrum İtirafıyla Şaşırttı!

Eda Taşpınar, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir eczanede kendi bronz kremi için görüşme yapan Taşpınar, uzun yıllardır neden Bodrum yerine Mikonos'a gittiğini açıkladı. İşte detaylar...

Eda Taşpınar, geçtiğimiz haftalarda yeni aşkıyla iddialı fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak yeni ilişkisini duyurmuştu.

Sevgilisinin ismini açıklamayan Eda Taşpınar, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

"BODRUM AŞKIM ASLA BİTMEZ"

Taşpınar, "Uzun yıllardır Bodrum'a neden gitmiyorsunuz? Bodrum aşkınız bitti mi?" sorusuna "Mikonos'ta evim var. 5 ay orada kalacağım. Bodrum aşkım asla bitmez. Senelerce orada yaşadım. Ama artık yaşanacak ve görülecek çok yerler var dünyada... Oraları gezmek lazım. O yüzden yaz aylarını Bodrum yerine başka yerlerde geçiriyorum. Pahalılığı konusunda pek bilgim yok. Çünkü uzun süredir gitmiyorum." açıklamasını yaptı.

EDA TAŞPINAR KİMDİR?

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçmiştir. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleşmişlerdir. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye gelmiş ve Robert Koleji'nde eğitimine devam etmiştir. Ancak son senesinde ayrılmıştır. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi almıştır. Okul bitince bir sene daha Londra da kalıp sonrasında İstanbul'a geri dönmüştür. Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü'nün başkanıdır. Eda Taşpınar'ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontundur. Adnan Taşpınar amcasıdır. Türkiye'nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk'ün heykeltıraşı Kenan Yontun, Eda Taşpınar'ın dedesidir.

Eda Taşpınar kendisinden yüksek moda zevki ve güzel fiziği ile söz ettirmektedir. Eda Taşpınar hem iş hayatı ile hem de özel hayatı ile kendisinden söz ettirmektedir.Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi şirketi olan Yıldız Dükkanı'nı kurmuştur ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürmüştür. Kendi ürünlerini üretip satan Eda Taşpınar ürünleri ile yankı uyandırmıştır. Eda Taşpınar ürünlerini yurtdışında da takipçileri ile buluşturmuştur.

Eda Taşpınar şirketinin vizyonunu "kadınları mutlu etmek" olarak belirlemiştir. Türkiye'de önde gelen markalarına özel aksesuar ve giyim koleksiyonları hazırlamıştır ve hazırlamayı sürdürmektedir. Tasarımcı olarak ürünlerini paylaşmaya devam etmektedir. Eda Taşpınar, televizyon kariyerine CNN Türk'te yayınlanan Trendikon programı ile başlamıştır. Eda Taşpınar aynı zamanda Acun Ilıcalının düzenlemiş olduğu Yok Böyle dans adlı dans programına da katılmıştır.

Bodrum İtirafıyla Şaşırttı!
Bodrum İtirafıyla Şaşırttı!
Bodrum İtirafıyla Şaşırttı!
Bodrum İtirafıyla Şaşırttı!

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Eda Taşpınar, Nişantaşı, Mykonos, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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