Bodrum Motofest, Motosiklet Tutkunlarına Unutulmaz Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Bodrum Motofest, Motosiklet Tutkunlarına Unutulmaz Anlar Yaşattı

Bodrum Motofest, Motosiklet Tutkunlarına Unutulmaz Anlar Yaşattı

Uluslararası Bodrum Motofest, 5 binin üzerinde katılımcıyla gerçekleşti. Birkan Polat'ın motosiklet akrobasi gösterisi, Ali Komşusu'nun flyboard performansı ve Kasamam müzik grubunun sahne gösterisi festivalin unutulmaz anları arasında yer aldı.

07.10.2024 13:01  Güncelleme: 13:04
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Uluslararası Bodrum Motofest, binlerce motosiklet tutkununu ağırlayarak unutulmaz anlara sahne oldu. Birkan Polat'ın nefes kesen motosiklet akrobasi gösterisi ve Ali Komşusu'nun etkileyici flyboard şovunun ardından festival, Kasamam müzik grubunun enerjik performansıyla sona erdi. Motosiklet tutkunları Bodrum'da unutulmaz 3 gün yaşadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle yapılan Bodrum'un en heyecan verici etkinliklerinden biri olan Uluslararası Bodrum Motofest, üçüncü gününde adrenalin ve coşkunun zirveye çıktığı anlara sahne oldu. Motosiklet tutkunlarının akın ettiği festival, sabahın erken saatlerinde jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği etkileyici motosiklet eğitimleriyle başladı. Ardından, ünlü akrobat Birkan Polat, izleyenlere nefes kesen bir şov sundu. Havadaki inanılmaz hareketleriyle herkesi büyüleyen Polat, ateşli şovuyla festivalin temposunu yükseltti. Bu heyecan dalgasını, su sporcusu Ali Komşusu'nun flyboard gösterisi izledi. Denizin metrelerce üzerinde adeta dans eden Komşusu, jet-skiye bağlı flyboard ile gerçekleştirdiği akrobasi hareketleriyle izleyenleri hayran bıraktı. Festivalin kapanışı ise Kasamam müzik grubunun enerjik sahne performansı ile yapıldı, festival katılımcılarına unutulmaz bir final yaşatıldı. Öte yandan, festivale yaklaşık 2 bin motosiklet ile 5 binin üzerine motosiklet tutkununun katıldığı belirtildi.

Festivalin ses getirdiğini söyleyen Uluslararası Bodrum Motofest Organizasyon Komite Başkanı Selim Turan, "Motosiklet festivali Bodrum'da ilk kez düzenlendi. Uluslararası bir festivaldi, İskoçya'dan ve Yunanistan'dan motorcu grupları geldi. Coşkuyla geçen bir festival oldu. Bin 800'ün üzerinde motorcunun festivale girdiği belirtildi. Motosiklet festivalini 5 binin üzerinde katılımcı ziyaret etti. 3 gün boyunca konser, Birkan Polat gösterisi ve fyfboard gösterisi oldu. Festivalin sorunsuz sona ermesi bizleri mutlu etti. Bodrum deyince tatil, deniz, kum ve güneş akla geliyor ama bu festivalle birlikte spor ve kültürel anlamda daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum. Artık dünya genelinde bu festivali biliyorlar ve seneye coşkuyu arttırarak devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Bodrum Motofest, Motosiklet Tutkunlarına Unutulmaz Anlar Yaşattı - Son Dakika

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