CHP Haluk Levent\'e Hatay adaylığı teklif etti, ünlü şarkıcı olumsuz yanıt verdi

31 Mart yerel seçimleri öncesinde partiler adaylarını tek tek açıklarken, 6 Şubat anmasında Hatay'da yaşananlar CHP'nin işini epey zorlaştırdı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, törene katılan kalabalık gruplar tarafından protesto edildi.
Yaşanan gelişme kamuoyunda ses getirirken, konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel istifa çağrıları yapılan Lütfü Savaş için yapılacak anketleri işaret etti.
Savaş'ın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu olurken, bugün Hatay konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.
CHP'nin Savaş'a yönelik istifa çağrıları nedeniyle 3 gün önce şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Gelişmeyi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran gazeteci İsmail Saymaz, "AHBAP başkanıyım. Üyelerime ve bizi destekleyen herkese siyaset dışı kalacağıma dair sözüm var diyerek, kabul etmedim" dedi.
CHP'nin Hatay adaylığı teklif ettiği öğrenilen ünlü şarkıcı Haluk Levent de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu teklife olumsuz yanıt verdiğini ifade etti. Levent şu ifadeleri kullandı; "CHP'den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var."
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