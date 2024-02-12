CHP Haluk Levent'e Hatay adaylığı teklif etti, ünlü şarkıcı olumsuz yanıt verdi - Son Dakika
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CHP Haluk Levent'e Hatay adaylığı teklif etti, ünlü şarkıcı olumsuz yanıt verdi

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'daki anma töreninde istifa çağrıları yapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Lüftü Savaş'a yönelik protestolar CHP'de kafaları karıştırdı. Savaş'ın adaylığı için anketleri işaret eden partinin şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e teklif götürdüğü öğrenilirken, Levent yaptığı açıklamayla Hatay için sunulan başkan adaylığı teklifine olumsuz yanıt verdiğini ifade etti.

12.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:27
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31 Mart yerel seçimleri öncesinde partiler adaylarını tek tek açıklarken, 6 Şubat anmasında Hatay'da yaşananlar CHP'nin işini epey zorlaştırdı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, törene katılan kalabalık gruplar tarafından protesto edildi.

LÜTFÜ SAVAŞ İÇİN ANKETLERİ İŞARET ETTİLER

Yaşanan gelişme kamuoyunda ses getirirken, konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel istifa çağrıları yapılan Lütfü Savaş için yapılacak anketleri işaret etti.

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Savaş'ın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu olurken, bugün Hatay konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

3 GÜN ÖNCE HALUK LEVENT'E TEKLİF GİTMİŞ

CHP'nin Savaş'a yönelik istifa çağrıları nedeniyle 3 gün önce şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklifinde bulunduğu öğrenildi.

"SİYASET DIŞI KALACAĞIMA SÖZÜM VAR, KABUL ETMEDİM"

Gelişmeyi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran gazeteci İsmail Saymaz, "AHBAP başkanıyım. Üyelerime ve bizi destekleyen herkese siyaset dışı kalacağıma dair sözüm var diyerek, kabul etmedim" dedi.

HALUK LEVENT'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

CHP'nin Hatay adaylığı teklif ettiği öğrenilen ünlü şarkıcı Haluk Levent de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu teklife olumsuz yanıt verdiğini ifade etti. Levent şu ifadeleri kullandı; "CHP'den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var."

CHP Haluk Levent'e Hatay adaylığı teklif etti, ünlü şarkıcı olumsuz yanıt verdi
CHP Haluk Levent\'e Hatay adaylığı teklif etti, ünlü şarkıcı olumsuz yanıt verdi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi: Haluk Levent siyaset dışında kalmalı. Zaten hükümetten daha çok yardım toparlayıp yardım yapıyor diye adama edilmeyen hakaret iftira kalmadı "hepsinden aklandı" Bir de CHP ye geçer ise bir de terörist diye yaftalancak. Meyve veren ağacı taşlayıp kurutacaklar. 33 5 Yanıtla
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Son Dakika Magazin CHP Haluk Levent'e Hatay adaylığı teklif etti, ünlü şarkıcı olumsuz yanıt verdi - Son Dakika


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