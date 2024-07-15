Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı - Son Dakika
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Magazin

Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı

Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı

Oyuncu Rabia Soytürk'ün nisan ayında ilişkisini ilan ettiği sevgilisi Samet Vuruşan tarafından aldatıldığı söylentisi magazin gündemini karıştırdı. Vuruşan'ın klip çekiminde tanıştığı şarkıcı Rabia Tunçbilek ile gizli gizli buluştuğu konuşulmaya başlandı.

15.07.2024 16:08
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Son olarak Veda Mektubu dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Rabia Soytürk, bir süredir Samet Vuruşan ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz nisan ayında ilişkisini ilan eden oyuncunun ihanetle sarsıldığı ileri sürüldü.

OFİSTE GİZLİCE BULUŞUYORLAR

Muhabir Online'da yer alan habere göre, bir süredir Rabia Soytürk ile dolu dizgin aşk yaşayan Samet Vuruşan, birkaç ay önce şarkıcı Rabia Tunçbilek ile tanıştı. Klip çekiminde başlayan arkadaşlıkları ilerleyen Vuruşan ile Tunçbilek arasında bir yakınlaşma oldu. İkilinin bir süredir Vuruşan'ın ofiste gizlice buluştuğu ileri sürüldü. Güzel oyuncu Rabia Soytürk'ün ihanetin ardından ne tepki vereceği ise merak konusu oldu. Taraflardan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı

Rabia Soytürk, Tunçbilek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yelloz Kız: Samet vuruşan yine rahat durmamış 4 0 Yanıtla
  • Osman Koca: adam soyadı gibi bir hayat yaşamış 4 0 Yanıtla
  • Emre Bey: Soyadının hakkını vermiş üzülme Rabia :) 2 1 Yanıtla
  • Cruel Runeblue: Soyadının hakkını vermiş yiğidim aslanım... 2 0 Yanıtla
  • Oğuz KILINÇ: kim la bunlar??? 2 0 Yanıtla
  • Kamber null: Çıkta fifi 0 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Bu günün en büyük haberi ağzımız açık kaldı kapatamadik 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Güven: Beline kuvvet yiğidim. dibini bulana kadar 0 0 Yanıtla

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