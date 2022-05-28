Bombayı Patlattılar! Resmen Ortaya Çıktı

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Deniz karakteri ile şöhrete kavuşan Neslihan Atagül daha sonra Fatih Harbiye dizisinde ilk başrol deneyimini yaşadı.

Son olarak 2019'da Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Nare karakteri ile izleyici karşısına çıkan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrıldı.

İKİ PROJE BİRDEN

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gördüğü tedavinin ardından sağlık durumu iyiye giden Atagül, iki yeni proje bombasını da patlattı.

EYLÜL AYINDA EKRANDA OLACAK

Eşi Kadir Doğulu ile yıllar sonra aynı projede başrolünü paylaşacağı Gecenin Ucunda dizisinin hazırlıklarını sürdüren Atagül, yakın zamanda sete çıkacak. Gecenin Ucunda dizisinin eylül ayında ekranlara gelmesi planlanıyor.

'AH BELİNDA' SÜRPRİZİ

Neslihan Atagül'ün yeni projesi de Türk sinemasının unutulmaz filmi olan başrolünde Müjde Ar'ın yer aldığı "Ah Belinda" oldu. Ah Belinde filminin başrolünde Neslihan Atagül'e Serkan Çayoğlu eşlik edecek.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkay Atagül isminde bir abisi olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro okudu. Annesi Beyaz Rus, babası ise Çerkes kökenli olan Atagül 2005 yılında Erberk Ajans'a kayıt yaptırdıktan iki ay sonra da bir reklam filminde oynadı. Dizi oyunculuğuna 2006 yılında Yaprak Dökümü dzisindeki Deniz rolüyle başladı. Ardından, Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülünü almasına olanak sağayan İlk Aşk filminde rol aldı. 2011 Yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Hayat Devam Ediyor isimli dizide Menderes Samancılar, Fikret Kuşkan gibi usta isimlerle çalıştı.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN EŞİ KİM?

Güzel oyuncu 2013 yılında oynadığı Fatih Harbiye isimli dizide başrolü paylaştığı Kadir Doğulu ile tanıştı ve birlikteliğe başladı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 8 Temmuz 2016 tarihinde Kanlıca'daki Ajia Otel'de dünyaevine girdi. Neslihan Atagül'ün Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu aynı zamanda moda programlarında jürilik yapan Kemal Doğulu'nun da kardeşi.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Yaprak Dökümü (Deniz)

Canım Babam (Pınar)

Fatih Harbiye (Neriman)

Kara Sevda (Nihan Sezin)

Düş Bahçesi

Dip (Bilge)

Sefirin Kızı (Nare)

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