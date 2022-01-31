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Borçlarla başı beladaydı! Hadise ile evlilik hazırlığında olan Mehmet Dinçerler'den dikkat çeken hareket - Son Dakika

Borçlarla başı beladaydı! Hadise ile evlilik hazırlığında olan Mehmet Dinçerler'den dikkat çeken hareket

31.01.2022 23:08

Bir süredir şirketinin borçları sebebiyle sıkıntılı günler yaşayan ve ünlü şarkıcı Hadise ile evlilik hazırlığında olması nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen iş insanı Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesabını kapattı.

Ünlü şarkıcı Hadise ile evlilik hazırlığında olan ve bir süredir şirketinin borçları nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Mehmet Dinçerler, Instagram hesabını askıya aldı.

3 MİLYON LİRALIK YÜZÜK ÇOK KONUŞULDU

Ünlü şarkıcı Hadise, 20 Ocak'ta bir süredir birlikte olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi almıştı. 3 milyon TL'lik tektaşıyla çok konuşulan Hadise, evlilik teklifinden sonra paylaştığı videoyla, "Bölümümüz şimdi başlıyor" diye yazmıştı. Dinçerler'in sevgilisine tek taktığı tektaş günlerce konuşulmuştu.

"YÜZÜK ALACAĞINA BORCUNU ÖDESİN"

Dinçerler'in aile şirketleri için ocak ayının başında konkordato kararı verilmişti. İstinaf mahkemesi verilen kararı kaldırmasından sonra Dinçerler Ailesi, mahkemelik olmuştu. Geçtiğimiz günlerde duruşmada Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye aldığı yüzük damga vurmuştu. Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" demişti.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Üç şirketin yönetim ve denetim yetkisi, mahkemenin atadığı kayyumda olacak. Mehmet Dinçerler'in son dönemde hakkında çıkan borç iddialarından sonra Instagram hesabını kapattığı iddia ediliyor.

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Mehmet Dinçerler, Instagram, Evlilik, Hadise, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Borçlarla başı beladaydı! Hadise ile evlilik hazırlığında olan Mehmet Dinçerler'den dikkat çeken hareket - Son Dakika Magazin


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