Emine Ün'den ayrılan Tolga Karakaş, yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka birine dönüştü - Son Dakika
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Emine Ün'den ayrılan Tolga Karakaş, yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka birine dönüştü

21.12.2022 09:42

Oyuncu Emine Ün ile evliliği sona eren Tolga Karakaş, yüzüne yaptırdığı estetik ve güzellik operasyonu ile adeta 10 yaş birden gençleşti.

Oyuncu Emine Ün ile evliliği biten Tolga Karakaş estetiklerle bambaşka biri haline dönüştü.Adeta yeniden doğan Tolga Karakaş yüzüne yaptırdığı estetik ve güzellik operasyonu ile adeta 10 yaş gençleşti.

"BİR DAHA ASLA ÜNLÜ BİRİ İLE EVLENMEM"

Gözaltı torbalarını aldıran Karakaş, Emine Ün ile biten evliliğinin ardından sorulan soruları yanıtlamadı. Karakaş, yalnızca şu yorumu yaptı: Hayatım çok keyifli, bir daha ünlü ya da oyuncu biriyle asla evlenmem, kafam çok rahat, kendimi işime verdim, şirketimin inşaat işleri çok iyi gidiyor.

İşte Tolga Karakaş'ın son hali;

Boşanmadan Sonra Şaşırtan Değişim
Boşanmadan Sonra Şaşırtan Değişim
Boşanmadan Sonra Şaşırtan Değişim
Emine Ün'den boşanan Tolga Karakaş, estetiklerle adeta bambaşka biri oldu
Emine Ün'den boşanan Tolga Karakaş, estetiklerle adeta bambaşka biri oldu
Kaynak: Snob Magazin
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Tolga Karakaş, Emine Ün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emine Ün'den ayrılan Tolga Karakaş, yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka birine dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emine Ün'den ayrılan Tolga Karakaş, yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka birine dönüştü - Son Dakika
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