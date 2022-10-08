Brad Pitt... ÇOCUKLARINA ŞİDDET İDDİASINA AVUKATI CEVAP VERDİ! - Son Dakika
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Brad Pitt... ÇOCUKLARINA ŞİDDET İDDİASINA AVUKATI CEVAP VERDİ!

08.10.2022 18:38
Brad Pitt... ÇOCUKLARINA ŞİDDET İDDİASINA AVUKATI CEVAP VERDİ!

Angelina Jolie'nin çocuklara ve kendisine şiddet uygulamakla suçladığı Brad Pitt'in yakınları Jolie'yi 'karalama kampanyası' yürütmekle suçluyor.

Oscarlı oyuncu Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie'nin hakkındaki şiddet suçlamalarına tepki gösterdi.

Jolie'ye ve çocuklarına şiddet uygulamakla suçlanan Pitt'in avukatı, "Yapmadığı hiçbir şeyi üstlenmeyecek.

Sürekli kişiliğine yönelik bir saldırı altında. Her zaman yaptığı gibi yanıtını mahkeme huzurunda verecek" diye konuştu.

Pitt'in yakınları ise Jolie'yi 'karalama kampanyası' yürütmekle suçluyor.

Öte yandan yıldız oyuncu Pitt ile model Emily Ratajkowski'nin yeni birlikteliğe yelken açtıkları iddia edilmişti.

YORUMLAR
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Brad Pitt Angelina Jolie'ye ve çocuklarına saatlerce şiddet uygulamış! Brad Pitt Angelina Jolie'ye ve çocuklarına saatlerce şiddet uygulamış!
Kaynak: Magazinkolik

Angelina Jolie, Brad Pitt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Brad Pitt... ÇOCUKLARINA ŞİDDET İDDİASINA AVUKATI CEVAP VERDİ! - Son Dakika

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