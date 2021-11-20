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Bu akşam ne izleyeceksiniz: Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Elkızı - Son Dakika

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Elkızı

20.11.2021 15:08

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinin fragmanları yayınlandı. Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Elkızı dizilerinin yeni bölümünde neler olacağını haberimizden ulaşabilirsiniz. 5. bölümüyle ekranlara gelen Elkızı dizisinin son bölümünde neler olduğunu derledik. Bu akşam yayınlanan dizilerin fragmanları haberimizde.

KARDEŞLERİM BU BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız, biz yere göğe sığdıramıyoruz!"

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Gedelli'de düğün var! Masal gerçek oluyor, Dilek ve Taner evleniyor. Herkesin heyecanla beklediği bu düğünde, Taner ve Dilek'i nasıl sürprizler bekliyor?

Mezarcı İlyas'ın verdiği sürenin dolmasıyla Ramazan'ın bir cevap vermesi gerekmektedir. Ramazan'ın verdiği cevap Mezarcı İlyas'ı ikna etse de oğulları ikna olmaz. Ramazan'ı nasıl bir macera bekliyor?

Gerçek anne-babasının Döndü ve Muammer olduğunu öğrenen Doktor Kenan, dağılmış haldedir. Gerçekleri açıklamanın yolunu arayan Kenan; ailesine gerçekleri söyleyebilecek mi?

ELKIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalanlar içinde çırpınan Harun ve Nermin'i daha büyük bir tehlike bekliyordur. Hiçbir sırrın sonsuza dek saklı kalamayacağını unutan Nermin, kendisini bir başka yalanın içinde bulur ancak bu defa çok tehlikeli bir oyunun içine girmiştir.

Harun'a inanıp inanmama arasında kalan Ezo, kendisine söylenen asıl büyük yalanla yüzleşir. Şimdi hesap sorma zamanıdır. Hem Harun'a hem de Nermin'e. Cavidan ise en büyük destekçisidir Ezo'nun. Bir aile gibi hareket edecekler ve Bozdağlı'nın gücünü göstereceklerdir.

Kaza sonrası araları düzelen Ezo ve Ali'nin yakınlığı Ali'ye yeniden umut verir. Bunca yıllık suskunluğuna artık son verecektir fakat kapıda bekleyen bir başka düşman her şeyi alt üst eder. Ezo'nun özgürlüğü kadar hayatı da tehlikededir artık.

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Elkızı

Kardeşlerim, Gönül Dağı, Elkızı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bu akşam ne izleyeceksiniz: Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Elkızı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bu akşam ne izleyeceksiniz: Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Elkızı - Son Dakika
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