Bülent Ersoy\'a soyadını, ünlü oyuncu vermiş

Usta sanatçı Bülent Ersoy, gerçek soyadının "Erkoç" olduğunu hatırlatarak, sahne adının nasıl değiştiğine dair samimi bir açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu Müjdat Gezen ile olan bir anısını paylaşan Ersoy, Gezen'in "Erkoç" soyadını çok sert bulduğunu ve kendisine daha yumuşak bir tınısı olan "Ersoy" soyadını önerdiğini dile getirdi.

GERÇEKTE ERKOÇ, SAHNEDE ERSOY

Bu öneriyi geri çevirmeyen sanatçı, o günden itibaren müzik dünyasında "Bülent Ersoy" ismiyle tanınmaya başladı.