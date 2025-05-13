Bülent Ersoy\'dan sahneye damga vuran dans şovu

Türk sanat müziğinin efsanevi ismi Bülent Ersoy, yalnızca sesi ve yorumuyla değil, son dönemde yaptığı paylaşımlar ve sahne performanslarıyla da adından söz ettiriyor. "Sefam Olsun", "Ablan Kurban Olsun Sana" ve "Hani Bizim Sevdamız" gibi unutulmaz şarkılarıyla gönüllerde taht kuran assolist, hem sosyal medya paylaşımı hem de sahne şovu ile bir kez daha gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı gizemli bir paylaşım, Ersoy'un takipçilerini şaşırttı. Usta sanatçı, "Yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyeceksiniz" ifadelerinin yer aldığı bir görsel paylaşarak kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Bu dikkat çeken paylaşım kısa süre sonra silinmiş olsa da, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşımın hedefinde kimin olduğu ya da neye atıfta bulunduğu konusunda birçok farklı yorum yapıldı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Bülent Ersoy, İstanbul'da bir mekânda düzenlenen konserinde sevenleriyle buluştu. Dillerden düşmeyen şarkılarını büyük bir coşkuyla seslendiren sanatçı, sahnedeki enerjisi ve zarafetiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin finaline doğru ise sahnede yaptığı kendine özgü dans figürleriyle izleyenleri hem şaşırttı hem de büyüledi. Ersoy'un dans performansı sosyal medya platformlarında kısa sürede viral hale geldi.