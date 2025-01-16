Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı

Geniş Video İzle

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Kutsal Damacana 5 - Zombi filminin galasına zombi makyajıyla katıldı. Ersoy'un o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

16.01.2025 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bu kez zombi makyajıyla sosyal medyanın gündemine girdi. Ünlü sanatçı Kutsal Damacana 5-Zombi filminin galasına katıldı.

Galaya zombi makyajıyla giden Ersoy'un görüntüleri kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan başlıkların arasına girdi.

ZOMBİYİ CANLANDIRIYOR

17 Ocak'ta vizyona girecek Kutsal Damacana 5-Zombi filminde ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bir zombiyi canlandırıyor.

Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı

Bülent Ersoy, Kültür Sanat, Magazin, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Arzum Baskara:
    Bence normali daha skinti olurdu )))) 220 4 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    makyaja gerek var mıydı 202 3 Yanıtla
  • Mahmut0184?:
    zaten zombi 176 2 Yanıtla
  • Astor2 null:
    zombi bunu görse korkar aq 144 3 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    20 yar.ağ. m olsa, birini bunun a... ğına sokmam. 73 19 Yanıtla
    Kemsl:
    öyle deme adam zengin 43 6
  • Çelikk:
    Rahatsız edici 74 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    makyaj yalamaya gerek yoktu 65 3 Yanıtla
  • Burak Öztürk:
    Ferhat eserin annesi bu 42 20 Yanıtla
  • Ayhan Can:
    Bence normal Hali Daha Korkunç. Mümkünse Geri Kalan Ömrünü Böyle Bitirsin. Zira Bu Enazından Daha 1 ??? 57 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:16 İsrail’in Gazze ateşkesinde çıkardığı son dakika krizine ABD hamlesi: 19 Ocak’ta başlayacak İsrail'in Gazze ateşkesinde çıkardığı son dakika krizine ABD hamlesi: 19 Ocak'ta başlayacak
17:46 Eski Bakan Ruhsar Pekcan’ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu
17:42 Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu
17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
00:51 Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu
00:17 Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
00:11 Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı
00:06 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz
23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 18:36:27. #1.13#
SON DAKİKA: Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.