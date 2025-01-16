Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bu kez zombi makyajıyla sosyal medyanın gündemine girdi. Ünlü sanatçı Kutsal Damacana 5-Zombi filminin galasına katıldı.
Galaya zombi makyajıyla giden Ersoy'un görüntüleri kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan başlıkların arasına girdi.
17 Ocak'ta vizyona girecek Kutsal Damacana 5-Zombi filminde ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bir zombiyi canlandırıyor.
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