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Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi - Son Dakika

Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi

29.10.2021 16:02

Kıbrıs'ta sahte PCR testinden dolayı günlerce cezaevinde yatan davulcu Ahmet İzgi, birlikte çalıştığı Bülent Ersoy ile canlı yayında birbirine girdi. İzgi'nin kendilerine yardım etmediğini söylemesi üzerine çılgına dönen Ersoy, "Allah onların belasını versin inşallah" diyerek tepki gösterdi.

Konser için KKTC'ye giden Bülent Ersoy'un orkestrası sahte PCR testi verdikleri gerekçesiyle davalık oldular. Günlerce cezaevinde kaldıktan sonra önceki gün tahliye olan orkestra üyelerinden davulcu Ahmet İzgi, konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında Bülent Ersoy ile birbirine girdi.

"ALLAH ONLARIN BELASINI VERSİN İNŞALLAH"

İzgi'nin kendilerine maddi ve manevi destek vermediğini söylemesi üzerine canlı yayına bağlanan Diva, sinirlerine hakim olamadı. Eski iş arkadaşına öfke kusan sanatçı, "Onlara elimin nereye kadar uzun olduğunu gösterdim. Onlar 25 güne kadar çıkamayacaklardı en az 1 sene orada kalacaklardı. Allah onların belasını versin inşallah... Bana söylenince tövbe estağfurullah olmuyor. Siz o çirkin davranışlarını, o hallerini görseniz" dedi.

Bülent Ersoy, sahte PCR testi yüzünden cezaevine girip çıkan eski orkestra üyesiyle canlı yayında birbirine girdi

"BAKALIM SİZ ŞİMDİ İŞ BULABİLECEK MİSİNİZ?"

İzgi'nin "Biz oraya sağlam gittik hasta döndük" demesi üzerine iyice sinirlenen Diva, "Bana bak ben konuşurken konuşma, benden sonra konuş. O kadar terbiye kurallarını çiğneyen insanlarsınız ki... Allah sizin cezanızı versin. Zaten artık sizi isteyen yok. Bakalım siz şimdi iş bulabilecek misiniz? Siz beni tehdit ettiniz" şeklinde konuştu.

Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi

Bülent Ersoy, PCR Testi, Konser, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
  • ramazan yazar: nankörlük yaptılarsa Bülent Ersoy haklı.. ve bu kadar rezil edip rezalet çıkardıkları için onları hiçbir işte çalıştırtmamalı.. oynadıkları için bülent Ersoy da onlarla oynamalı Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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