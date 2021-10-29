Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi

Konser için KKTC'ye giden Bülent Ersoy'un orkestrası sahte PCR testi verdikleri gerekçesiyle davalık oldular. Günlerce cezaevinde kaldıktan sonra önceki gün tahliye olan orkestra üyelerinden davulcu Ahmet İzgi, konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında Bülent Ersoy ile birbirine girdi.
İzgi'nin kendilerine maddi ve manevi destek vermediğini söylemesi üzerine canlı yayına bağlanan Diva, sinirlerine hakim olamadı. Eski iş arkadaşına öfke kusan sanatçı, "Onlara elimin nereye kadar uzun olduğunu gösterdim. Onlar 25 güne kadar çıkamayacaklardı en az 1 sene orada kalacaklardı. Allah onların belasını versin inşallah... Bana söylenince tövbe estağfurullah olmuyor. Siz o çirkin davranışlarını, o hallerini görseniz" dedi.
İzgi'nin "Biz oraya sağlam gittik hasta döndük" demesi üzerine iyice sinirlenen Diva, "Bana bak ben konuşurken konuşma, benden sonra konuş. O kadar terbiye kurallarını çiğneyen insanlarsınız ki... Allah sizin cezanızı versin. Zaten artık sizi isteyen yok. Bakalım siz şimdi iş bulabilecek misiniz? Siz beni tehdit ettiniz" şeklinde konuştu.
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