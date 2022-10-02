Bülent Ersoy: Keyfim Öyle İstedi! İstemediğim Bir Şey Olursa İptal Ederim - Son Dakika
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Bülent Ersoy: Keyfim Öyle İstedi! İstemediğim Bir Şey Olursa İptal Ederim

02.10.2022 14:14
Bülent Ersoy: Keyfim Öyle İstedi! İstemediğim Bir Şey Olursa İptal Ederim

Bülent Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Polat Yağcı ile aralarında yaşanan bazı olumsuz diskosyonlar nedeniyle konseri iptal ettiğini belirtti. Diva önceki akşam sahne aldığı mekanda konser iptali hakkında konuştu.

Usta sanatçı Bülent Ersoy önceki akşam Affet sahne isimli mekanda sahne aldı. Şık bir kıyafet ile sahneye çıkan Diva, öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampanya ile karşılanan Diva, elindeki şampanya yere vurarak gazetecilere poz verdi. Bunun üzerine geçtiğimiz yaz çıktığı mekanda bir garsonun üzerine şampanya döken Demet Akalın hakkımdaki soruları cevaplayan Diva, Akalın'a sahip çıktı.

Ersoy, Demet Akalın için "Demet öyle bilerek yapacak bir sanatçı değil espri yapmıştır sahnede öyle şovlar olabilir" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde küçük bir rahatsızlık yaşadığı yönünde çıkan dedikodulara cevap veren Bülent Ersoy, "Rahatsızlanmadım maşallah aslan gibiyim" dedi. Konser iptali ile ilgili Ersoy, "Keyfim öyle istedi. Çıkmayacağım dedim, açıklamayı da saygım gereği bazı kişilere yaptım. Öyle mecburiyetim yok ben kendi işimi kendim yaptım. İptal ettim. İstemediğim bir şey olursa iptal ederim. Kimse de gitmesin paralarını geri alsınlar." diye açıklamada bulundu.

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Yapımcıyla anlaşmayan Bülent Ersoy, iptal olan konserini Osmanlıca kelimeler kullanarak açıkladı Yapımcıyla anlaşmayan Bülent Ersoy, iptal olan konserini Osmanlıca kelimeler kullanarak açıkladı
Kaynak: Snob Magazin

Demet Akalın, Bülent Ersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy: Keyfim Öyle İstedi! İstemediğim Bir Şey Olursa İptal Ederim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bülent Ersoy: Keyfim Öyle İstedi! İstemediğim Bir Şey Olursa İptal Ederim - Son Dakika
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