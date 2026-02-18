Bülent Ersoy'un Ramazan hediyesi şaşırttı: Işıltılı peçetelik - Son Dakika
Bülent Ersoy'un Ramazan hediyesi şaşırttı: Işıltılı peçetelik

Bülent Ersoy'un Ramazan hediyesi şaşırttı: Işıltılı peçetelik
18.02.2026 14:21
Bülent Ersoy, Ramazan ayının gelmesiyle danışmanı Arzu Acay'a sürpriz bir hediye verdi. Diva'nın tercihi yine şaşırtmadı: Işıltılı peçetelik.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Antalya'ya giden Bülent Ersoy, danışmanı Arzu Acay'a sürpriz bir hediye getirdi. Diva'nın iftar sofraları için seçtiği ışıltılı peçetelik, sosyal medyada ilgi gördü.

Bülent Ersoy'un Ramazan hediyesi şaşırttı: Işıltılı peçetelik

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Acay, şu ifadeleri kullandı:

"Diva'mız Antalya'ya geldi. Şükürler olsun… İftar sofraları için ışıltılı peçetelik getirmiş, yoksa asla sofraya oturmaz."

Bülent Ersoy'un Ramazan hediyesi şaşırttı: Işıltılı peçetelik

Gösterişli tarzıyla bilinen Ersoy'un Ramazan sofralarında da ışıltıdan vazgeçmemesi takipçilerini tebessüm ettirdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'un Ramazan hediyesi şaşırttı: Işıltılı peçetelik

SON DAKİKA: Bülent Ersoy'un Ramazan hediyesi şaşırttı: Işıltılı peçetelik - Son Dakika
