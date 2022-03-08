Buray Avrupa Yollarında... - Son Dakika
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Buray Avrupa Yollarında...

08.03.2022 21:27
Buray Avrupa Yollarında...

Kerkisolfej organizasyonuyla çıktığı Kış turnesinin son konserini Kayseri'de veren başarılı sanatçı Buray, baharın müjdecisi olan ilk cemreyi sahneye düşürdü...

Muhteşem performansı ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla Erciyes Kültür Merkezi'ni saatler öncesinden dolduran hayranlarına tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çeken Buray, yaz turnesinin ardından çıktığı kış turnesinde de sayısız mutluluk ve onlarca güzel anı biriktirdiğini dile getirdi.

Yaklaşık iki saat süren performansını alkışlar eşliğinde noktalayan Buray, 2022 yazını da konserden konsere koşarak geçireceğini söyleyerek kat ettiği binlerce kilometre ve sahne aldığı şehirlere yepyeni şehirler ekleyeceğinin ilk sinyallerini verdi.

BURAY AVRUPA YOLLARINDA...

Öte yandan 11 Mart Tarihinde Stutgart konseri ile Avrupa Turnesinin startını verecek olan Buray, sırasıyla 12 Mart Berlin, 13 Mart Hamburg, 16 Mart Gent, 17 Mart Hannover, 18 Mart Hasselt, 19 Mart Köln, 20 Mart Münih, 25 Mart Stockholm, 26 Mart Rotterdam, 27 Mart Amsterdam, ve 28 Mart Eindhoven'da konserler vererek kendisi ile kavuşmak için gün sayan binlerce Avrupalı hayranıyla vokal ordusunu genişletecek...

Buray Avrupa Yollarında...
Buray Avrupa Yollarında...
Buray Avrupa Yollarında...

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Erciyes, Müzik, Buray, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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