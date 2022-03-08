Buray Avrupa Yollarında... - Son Dakika

Muhteşem performansı ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla Erciyes Kültür Merkezi'ni saatler öncesinden dolduran hayranlarına tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çeken Buray , yaz turnesinin ardından çıktığı kış turnesinde de sayısız mutluluk ve onlarca güzel anı biriktirdiğini dile getirdi.

Yaklaşık iki saat süren performansını alkışlar eşliğinde noktalayan Buray, 2022 yazını da konserden konsere koşarak geçireceğini söyleyerek kat ettiği binlerce kilometre ve sahne aldığı şehirlere yepyeni şehirler ekleyeceğinin ilk sinyallerini verdi.

BURAY AVRUPA YOLLARINDA...