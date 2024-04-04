Havaların ısınmasıyla eşi, ağabeyi ve yengesiyle Yunanistan'a tatile giden Burcu Biricik, deniz sezonunu açtı.
"DENİZ SEZONUNU DAYIMIZLA AÇTIK"
Tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Burcu Biricik, ağabeyi ile kumsalda verdiği pozu da "Deniz sezonunu dayımızla açtık" notuyla yayınladı.
Biricik'in kareleri takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Magazin › Burcu Biricik Yunanistan'da deniz sezonunu açtı - Son Dakika
Etimesgut Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu, görevi resmen devraldı. MHP'li Enver Demirel'in törene katılmamasıyla görevi Etimesgut Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'tan devralan Beşikçioğlu, makamda olmayan koltuğun vatandaşlar tarafından getirildiğini görünce "Vatandaş koltuğu da getirdi" dedi.
Ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. İnanoğlu için ilk tören TİM Show Center'da yapılıyor. Tören öncesinde taziyeleri kabul eden oyuncu İlker İnanoğlu, veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı.
Şarkıcı Melek Mosso, daha önce iptal edilen konserlerine gönderme yaparak, 'Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum' dedi. Mosso, yanlış anlaşıldığını belirterek, belediyelerden kiralayacakları salon ve açık havalarda konser verebileceklerini söyledi. Her belediye ile çalıştığını belirten Mosso, önemli olan konserlerin amacının çarpıtılmaması olduğunu vurguladı.
MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, genç oyuncu Aslı Turanlı ile birlikte bir mekanda görüntülendi. Çift, kameraları fark edince başka bir mekana geçti. Sivrioğlu, Turanlı'nın ağlaması üzerine ona sarılarak teselli etmeye çalıştı. Basın mensuplarına sitem eden ikili, özel hayatlarının gizli kalmasını istedi.
Yağmur Sarnıç, Survivor'da mücadele eden Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden'i uyuşturucu madde satmakla ve fuhuş ticareti yapmakla suçladı. Özden ise kendisine hakaretler eden Sarnıç'a "Kocasını öldürtmek için kiralık katil gibi sevgili yapan ar damarı olmayan çocuklarına iftira eden döven sapkın rezalet ötesi bir kadın" diyerek dava açacağını söyledi.
24 Mart'ta evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için apar topar hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan 74 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır, taburcu oldu.
Taş Kağıt Makas dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ölümlü kazaya karışan 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'un hikayesi işlendi. Dizide anne ve çocuk tutuklanırken avukatlar da yaşanan duruma "Bir anne ve baba nasıl 17 yaşındaki çocuğuna araba verir" diyerek tepki gösteriyor.
İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 84. bölümüyle final yapacak. Başrollerinde Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Veda Yurtsever, Tayfur Eraslan, Benian Dönmez ve Ayça İnci'nin yer aldığı dizi, Ayvalık'ta çekildi ve son olarak 80. bölümle ekrana gelmişti.
Geçtiğimiz yıllarda genç sevgilisi için 18 yıllık evliliğini bitiren ünlü şef Somer Sivrioğlu, bu sefer de kendisinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi.
Kahraman, Oylum'la ilişkilerini onarmaya başlar ve Sezai'nin yardımıyla doğru bildiği yanlışları düzeltir. Sezai ise Güzide'yle yaşadığı yüzleşmelerden kalbi kırık ayrılır. İpek'in tehlikeli olduğu bir kez daha görülür ve Oltan'la sarsıcı bir yüzleşme yaşarlar. Yeşim iş hayatında tatsız deneyimler yaşarken, ilgisi beklenmedik bir yere kayar. Mualla'nın Can'ı kaçırma tehlikesi Güzideleri tetikte tutar ve Oylum'un Mualla'ya karşı büyük hamlesi ilişkilerde dengeleri değiştirir.
Uzun bir süre Londra'da yaşadıktan sonra geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye döndüğünü duyuran Serel Yereli, yakın arkadaşı Aleyna Tilki ile birlikte İstanbul Boğazı'nda denize girdi. Akıntının fazla olması nedeniyle zor anlar yaşayan ikili, atladıkları tekneye dönmek zorunda kaldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?