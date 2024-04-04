Burcu Biricik Yunanistan'da deniz sezonunu açtı - Son Dakika
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Burcu Biricik Yunanistan'da deniz sezonunu açtı

Burcu Biricik Yunanistan\'da deniz sezonunu açtı

Havaların ısınmasıyla eşi, ağabeyi ve yengesiyle Yunanistan'a tatile giden Burcu Biricik, deniz sezonunu dayısıyla birlikte açtı. Tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Biricik, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

04.04.2024 11:10  Güncelleme: 11:21
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Havaların ısınmasıyla eşi, ağabeyi ve yengesiyle Yunanistan'a tatile giden Burcu Biricik, deniz sezonunu açtı.

Burcu Biricik Yunanistan'da deniz sezonunu açtı

"DENİZ SEZONUNU DAYIMIZLA AÇTIK"

Tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Burcu Biricik, ağabeyi ile kumsalda verdiği pozu da "Deniz sezonunu dayımızla açtık" notuyla yayınladı.

Burcu Biricik Yunanistan'da deniz sezonunu açtı

Biricik'in kareleri takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Burcu Biricik Yunanistan'da deniz sezonunu açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burcu Biricik Yunanistan'da deniz sezonunu açtı - Son Dakika
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