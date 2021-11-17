Burcu Esmersoy ikinci el giyiniyormuş

Ekonomik kriz sadece yoksulları değil, ünlüleri de tasarrufa yöneltiyor. Onlardan biri de ünlü sunucu Burcu Esmersoy. Geçtiğimiz günlerde Akmerkez'de görüntülenen Esmersoy gazetecilere ikinci el giyindiğini açıkladı. Esmersoy;"Üzerimdeki, ikinci elden aldığım bir erkek takımı. Bir süredir ikinci el kıyafetler kullanıyorum. Tüketim çılgınlığının önüne geçmek için bu şekilde ilerliyorum. Ekonomimi de iyi yönetiyorum bu vesileyle" diye konuştu.

Esmersoy, "Kazandıklarınızla yatırım yapıyor musunuz?" sorusuna "Ben oldum olası gayrimenkule yatırım yaparım. Ev alıyorum bildiğiniz üzere" yanıtını verdi. Ünlü sunucu, "Döviz bürosunda bir işlem trafiği vardı, görmeniz lazım. Bir yandan para, diğer taraftan altın alıyor herkes. Ben de euro bozdurdum, bankaya yatıracağım şimdi ödemelerim için" dedi.