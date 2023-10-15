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Burcu Özberk'in ayna karşısında verdiği sütyenli pozu olay yarattı - Son Dakika

Burcu Özberk'in ayna karşısında verdiği sütyenli pozu olay yarattı

Son Güncelleme: 15.10.2023 16:53

Oyuncu Burcu Özberk, sütyenle ayna karşısına geçip poz verdi. Güzel oyuncunun cesur pozu binlerce beğeni aldı.

Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Burcu Özberk ayna karşısında sütyenle art arda verdiği pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun cesur pozu kısa sürede dikkat çekti.

PAYLAŞIMI OLAY YARATTI

Güzelliği ile sık sık dikkatleri üzerine çeken oyuncu Burcu Özberk son Instagram paylaşımı ile olay yarattı. Ünlü oyuncu ayna karşısında sütyenlebirbirinden iddialı verdiği pozları paylaştı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Yeni dizisi Ruhun Duymaz ile ekranlara geri dönen Burcu Özberk, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını da etkin kullanan 33 yaşındaki oyuncu biribirinden cesur paylaşımlara imza atıyor.

Burcu Özberk son olarak sütyenle ayna karşısına geçip art arda poz verdi. Güzel oyuncunun iddialı pozları beğeni topladı. İşte Burcu Özberk'in o kareleri...

Burcu Özberk'in ayna karşısında verdiği sütyenli pozu olay yarattı
Burcu Özberk'in ayna karşısında verdiği sütyenli pozu olay yarattı
Burcu Özberk'in ayna karşısında verdiği sütyenli pozu olay yarattı

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Son Dakika Magazin Burcu Özberk'in ayna karşısında verdiği sütyenli pozu olay yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burcu Özberk'in ayna karşısında verdiği sütyenli pozu olay yarattı - Son Dakika
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