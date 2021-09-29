Burcu Özberk ödül törenine kıyafetiyle damga vurdu

İşte Burcu Özberk'in katıldığı ödül töreninden yaptığı paylaşımların bazıları...

Burcu Özberk, ödül töreni düzenleyen dernek tarafından, 'Yılın Romantik Kadın Dizi Oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Burcu Özberk, gece boyunca kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayarak sevenleriyle birlikte aynı kareye girdi.

Geceye giydiği cesur elbisesiyle damga vuran Burcu Özberk, o anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp, "Bu sigara bitene kadar burada öleceksin" demiş