Burcu Özberk ödül törenine kıyafetiyle damga vurdu

Geçtiğimiz sezon 'Afili Aşk' dizisinde 'Ayşe' karakterine hayat veren Burcu Özberk, özel hayatından çok kariyerindeki yükselişle gündeme geliyor. Şu sıralar 'Aşk Mantık İntikam' isimli dizide gösterdiği oyunculuk performansıyla sık sık hayranları tarafından övgü alan Burcu Özberk, önceki akşam düzenlenen Magazin
Gazetecileri Derneği ödül töreninde kameraların karşısına geçti.
Geceye giydiği cesur elbisesiyle damga vuran Burcu Özberk, o anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.
Burcu Özberk, ödül töreni düzenleyen dernek tarafından, 'Yılın Romantik Kadın Dizi Oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Burcu Özberk, gece boyunca kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayarak sevenleriyle birlikte aynı kareye girdi.
İşte Burcu Özberk'in katıldığı ödül töreninden yaptığı paylaşımların bazıları...