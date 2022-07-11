Dizi ve film platformları Türkiye
'ye olan yatırımlarını artırarak sürdürürken bugün, henüz yerli yapıma imza atmamış Amozon Prime Video hakkında önemli detaylar paylaşıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Amazon Prime
Video'nun ilk yerli projesi olacak filmin oyuncu kadrosunu ve ismini paylaştı.
Amazon Prime Video'nun ilk Türkiye orijinal yapımı, 'Rüyanda Görürsün' ismini taşıyacak. Film, başrolünde ise Türkiye'nin en popüler isimleri arasında yer alan Murat Boz
ve Burcu Özberk
bulunacak. Filmin oyuncu kadrosunda yer alacak diğer isimler ise henüz paylaşılmadı.
Kaynak: Snob Magazin
Burcu Özberk, Murat Boz, Türkiye, Magazin, Son Dakika
Son Dakika › Magazin › Burcu Özberk ve Murat Boz Aynı Projede Buluşuyor - Son Dakika
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