Kaynak: Snob Magazin

Burcu Özberk, Murat Boz, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Burcu Özberk ve Murat Boz Aynı Projede Buluşuyor - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.