Burcu Özberk ve Murat Boz Aynı Projede Buluşuyor - Son Dakika
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Burcu Özberk ve Murat Boz Aynı Projede Buluşuyor

11.07.2022 17:00
Burcu Özberk ve Murat Boz Aynı Projede Buluşuyor

Ülkemizdeki yatırımlarını artırmaya devam eden Amazon'un ilk yerli filminden bilgiler paylaşıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan bilgilere göre filmin başrolünde Murat Boz ve Burcu Özberk bulunacak.

Dizi ve film platformları Türkiye'ye olan yatırımlarını artırarak sürdürürken bugün, henüz yerli yapıma imza atmamış Amozon Prime Video hakkında önemli detaylar paylaşıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Amazon Prime Video'nun ilk yerli projesi olacak filmin oyuncu kadrosunu ve ismini paylaştı.

Amazon Prime Video'nun ilk Türkiye orijinal yapımı, 'Rüyanda Görürsün' ismini taşıyacak. Film, başrolünde ise Türkiye'nin en popüler isimleri arasında yer alan Murat Boz ve Burcu Özberk bulunacak. Filmin oyuncu kadrosunda yer alacak diğer isimler ise henüz paylaşılmadı.

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Kaynak: Snob Magazin

Burcu Özberk, Murat Boz, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burcu Özberk ve Murat Boz Aynı Projede Buluşuyor - Son Dakika

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