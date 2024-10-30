Burhaniye'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Burhaniye'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Burhaniye\'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla Burhaniye'de düzenlenen fener alayı ve Yeni Türkü konseri ile unutulmaz bir kutlama gerçekleştirildi. Başkan Ali Kemal Deveciler'in halka seslendiği etkinlikte, vatandaşlar coşkuyla şarkılara eşlik etti.

30.10.2024 11:32  Güncelleme: 11:35
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Cumhuriyetin kuruluşunun 101. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı ve Yeni Türkü konseri ile Burhaniye'de 101. Yıla yakışır güzellikte unutulmaz bir gece yaşandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında akşam programı "Cumhuriyet Yürüyüşü-Fener Alayı" ile başladı. Eski kütüphane önünde toplanan kortej; bando eşliğinde, ellerinde bayrak-flamalarla ve dev Türk bayrağıyla meydana coşku içerisinde yürüdü. Fener alayının ardından halk, Cumhuriyet Meydanı'nda Yeni Türkü konseri için buluşarak coşkuyu hiç düşürmeden 101. Yıllık gururu kutlamaya devam etti.

Grup Yeni Türlü yılların eskitemediği şarkılarıyla halkla buluşmadan önce, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 29 Ekimi kutlamak üzere halka seslendi. "Cumhuriyetimizin temel değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, birlikte daha güçlü ve güzel bir Türkiye inşa etme sorumluluğunu hep birlikte üstlenmeliyiz" diyen Başkan Deveciler, tek yürek olarak Cumhuriyet coşkusunu bir arada yaşayabilmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi

İzmir Marşı ile sahneye çıkan Grup Yeni Türkü, Cumhuriyet coşkusunu Burhaniye'de yaşattı. Konser alanını dolduran vatandaşlar da, şarkılara eşlik ederek, eğlencenin doruğa ulaştığı konserin tadını doyasıya çıkardılar. Müziğin ustası isimlerden oluşan grup, dillere pelesenk olan muhteşem şarkılarını Burhaniye halkı için seslendirdiler.

Başkan Ali Kemal Deveciler, efsane müzik grubuna anlamlı gece için teşekkürlerini sunarak grubun solisti Derya Köroğlu'na teşekkür plaketi ve yöresel ürünlerden oluşan hediye paketini takdim etti.

Hız kesmeden devam eden konserde grup; Maskeli Balo, Sezenler Olmuş, Karanfil gibi unutulmayacak şarkılarını Burhaniyelilerle hep bir ağızdan söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Burhaniye'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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