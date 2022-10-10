Burhaniyeli sanatçılar konserlere hazırlanıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniyeli sanatçılar konserlere hazırlanıyorlar

10.10.2022 14:13
Burhaniyeli sanatçılar konserlere hazırlanıyorlar

Burhaniye ilçesinde, çeşitli korolarda görev alan saz sanatçıları çalışmalara ağırlık verdi.

Burhaniye ilçesinde, çeşitli korolarda görev alan saz sanatçıları çalışmalara ağırlık verdi. Şef Ali Osman Çakır'ın öncülüğünde haftanın Perşembe günleri bir araya gelen değişik meslek gruplarından amatörler, çalışma günlerini iple çektiklerini söyledi.

Burhaniye'de haftanın Perşembe günleri bir araya gelen 10 sanatçı konserlere hazırlanıyorlar. Şef Ali Osman Çakır'ın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren vatandaşlar, çalışma günlerini iple çektiklerini söylediler. Yaklaşık bir yıldan beri çalıştıklarını anlatan Şef Ali Osman Çakır, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Arkadaşlarımız çalışma günlerini iple çekiyorlar. Hepsi emekli ve kaliteli müzik yapıyorlar. Çalışmalarımız devam edecek" dedi. Emekli Müsteşar olan Tuğrul Atatüre de, " Emekli olduktan sonra 1990 yılında Türk Müziği çalışmalarına başladım. Müziği çok seviyorum. Körfez Gönül Dostları Musiki Korosu'nun şefliğini yapıyorum. Burada Ali Osman hocamızın öncülüğünde çalışıyoruz. Çalışmalarımız çok iyi geçiyor" dedi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Osman Çakır, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burhaniyeli sanatçılar konserlere hazırlanıyorlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
18:20 Adnan Oktar davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı! Tutuklu kadın: Sevmem suç mu, hayranım, aşığım
18:20 Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 20:41:44. #1.13#
SON DAKİKA: Burhaniyeli sanatçılar konserlere hazırlanıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement