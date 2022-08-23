Motosikletini park ettiği yerde kaskını takarak poz veren Büşra Develi sıcak havalardan dert yanıp "Küçük bir alışveriş yaptım, sizden müsaade isteyeceğim. Bugün gerçekten sıcak yandım. Motosikletime binip biraz serinlemek istiyorum. Ben yaz insanı değilim daha çok kış seviyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Yaz Değil Kış İnsanıyım - Son Dakika

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