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Büyük bedenler mankenlik için boy gösterecek - Son Dakika

Büyük bedenler mankenlik için boy gösterecek

30.11.2021 15:18
Büyük bedenler mankenlik için boy gösterecek

Bu yıl 3. sezonu yapılacak olan büyük beden mankenlik yarışması için başvurular alınmaya başladı.

Bu yıl 3. sezonu yapılacak olan büyük beden mankenlik yarışması için başvurular alınmaya başladı.

Organizatörlüğünü büyük beden kadın hazır giyim sektörünün öncü firması Tuvid XXL'ın yaptığı yarışma, bu yıl daha da iddialı. 'Mankenimiz Sizsiniz', büyük beden kadınlara dayatılan güzellik standartlarının bir tabu olduğunu belirten Tuvid XXL Yönetim Kurulu Başkanı Vural Pekaslan, "Kadın, her bedende güzeldir. Tüm dünyada sesini daha fazla duyurmaya başlayan beden olumlama hareketi, her beden güzeldir mottosuyla, tüm beden tiplerini görünür kılmaya çalışarak, medya ve moda endüstrisindeki gerçekçi olmayan güzellik standartlarından sıyrılmış, herkes için güvenli bir alan inşa etmeye çalışıyor. Aynı zamanda kadınların yüzde 50'sinin 42 beden ve üstü oluşu gerçeği moda sektöründeki sıfır beden egemenliğini sorgulatmaya başladı. Sektörde kabul gören mankenlerin, sokaktaki kadını yansıtmadığının farkına varıldı. Yapılan araştırmalar, kadınların sanıldığı gibi sıfır beden mankenlerin üzerindeki elbiseleri alma eğiliminde olmadıklarını ve bir elbiseyi kendi bedenlerinde biri sergilediğinde satın alma ihtimallerinin daha fazla olduğunu gösterdi. Tüm bu gelişmeler hazır giyim ve moda sektörüne yön veren markaların tanıtımlarında büyük beden manken kullanmasına sebep oldu" dedi.

Dünyadaki bu gelişmeler Türkiye'de de büyük beden hazır giyim sektörünün yetişmiş büyük beden manken ve model arayışını arttırdığını ifade eden Pekaslan, "Türkiye'de bu arayışlarına yeterli karşılığı bulamayan sektör, ilk olarak bu ihtiyacını yabancı kökenli mankenleri kullanarak gidermeye çalıştı. Fakat bu mankenler Türk kadınının vücut tipini yeterince yansıtmıyordu. Sektördeki bu sorunu aşabilmek adına Tuvid XXL tarafından büyük beden mankenlik yarışması tertip edilmesi kararı alındı ve 'Mankenimiz Sizsiniz' ortaya çıktı. Yarışmanın katılımcıları arasından bir çok kişi sektördeki firmaların reklam tanıtım faaliyetlerine manken ve model olarak katkı sundu. Yarışma bu sezonun birincisine para ödülü yanı sıra Tuvid XXL firmasının ulusal kanallarda yayınlanacak reklam filmlerinde marka yüzü olma fırsatı da sunuyor. 2021 yılının Kasım ayında 3. sezonunun startı verilen yarışma geleneksel hale gelme yolunda ilerliyor" diye konuştu. - BURSA

Büyük bedenler mankenlik için boy gösterecek
Büyük bedenler mankenlik için boy gösterecek

Türkiye, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Büyük bedenler mankenlik için boy gösterecek - Son Dakika Magazin


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