Büyülü Paralel Evrende Festival Deneyimi: Isle Of Escape - Son Dakika

Isle of Escape; dünyanın en önemli yaz destinasyonlarının başında gelen Göcek'in eşsiz koylarında, sadece festival katılımcılarının giriş sağlayabileceği özel bir ada olan Fimi Island'da, ikinci yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Elektronik müziğin seçkin isimleri; yanına sanat, gastronomi, moda ve kusursuz doğayı da alarak, katılımcılara unutulmayacak bir festival deneyimi sunuyor.

Festival sahnesinde yer alacak sanatçılar arasında; Ali Kuru, Ame, Carlita, Charmenie, Cüneyt Öztürk, Enes Gül, Feathered Sun Live, GiZ, Mertkan Akd, Murat Tokuz, Paula Tape, Tutan, Umutcan Genç ve Unders gibi isimlerin olduğu etkinliğin diğer performans sanatçıları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

2021 Eylül ayında, ilk senesini başarıyla gerçekleştiren Isle of Escape, eşsiz deneyimlerinin yanı sıra; Nu, Viken Arman, Ali Kuru gibi ses getiren sanatçıları ağırlayarak, misafirlerine eğlence ve keyif dolu bir iki gün sundu…

Bu sene ise Isle of Escape; doğa, yaratıcılık, gastronomi ve müzik eksenini daha da genişletiyor, global bir etkinlik olma yolunda, farklı disiplinleri ve toplulukları bir araya getirmek için harekete geçiyor.