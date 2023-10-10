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Türkiye'nin en pahalı oyuncusu olan Çağatay Ulusoy, bölüm başına 2 milyon TL kazanacak - Son Dakika

Türkiye'nin en pahalı oyuncusu olan Çağatay Ulusoy, bölüm başına 2 milyon TL kazanacak

Türkiye\'nin en pahalı oyuncusu olan Çağatay Ulusoy, bölüm başına 2 milyon TL kazanacak
Son Güncelleme: 10.10.2023 08:26

Birçok projede yer aldıktan sonra FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisiyle anlaşan Çağatay Ulusoy, bölüm başına 2 milyon TL kazanacak. Ulusoy, yaptığı anlaşmanın ardından Türkiye'nin en pahalı oyuncusu olarak Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı.

2 yıldır dijital platformlarda yayınlanan Terzi, Kübra ve Centilmen projelerinde yer alan yakışıklı oyuncu, FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisiyle televizyona dönüyor. Ulusoy, Centilmen dizisinden bölüm başı 2 milyon TL alacak.

KIVANÇ TATLITUĞ'U GERİDE BIRAKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçmişte Netflix'in anlaşma yaptığı ilk Türk star olarak fark yaratan, yurt dışı satışı en çok olan oyuncuların başında da gelen Çağatay Ulusoy bölüm başına aldığı ücretle de rekor kırdı. Ünlü oyuncu şimdiye kadar bölüm başına alınan en yüksek ücrete imza attı. Başarılı oyuncunun eline bölüm başına 2 milyonu aşan bir ücret geçecek. Böylece Çağatay Ulusoy, Aile'yle 1,5 milyona anlaşan Kıvanç Tatlutuğ'u aldığı ücrette geçmiş oldu.

Çağatay Ulusoy, Türkiye'nin en pahalı oyuncusu oldu! Bölüm başına 2 milyon TL kazanacak

GADDAR'DA LEVENT ROLÜNÜ OYNAYACAK

Son olarak yakın dostu Mert Alaş'ın jean markasının Fransa'da düzenlenen davetine katılan ve havalimanında görüntülenen oyuncu, Ay Yapım'ın merakla beklenen yeni dizisi Gaddar'da Levent rolünü canlandıracak. Hazırlıkları süren diziyi Hürer Ebeoğlu yazıyor. Sinan Öztürk'ün yöneteceği dizinin başrol kadın yıldızı Aydan'a kimin hayat vereceği ise henüz belli değil. Dizinin netleşen oyuncuları arasında Fatih Berk Şahin var.

Çağatay Ulusoy, Türkiye'nin en pahalı oyuncusu oldu! Bölüm başına 2 milyon TL kazanacak

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Son Dakika Magazin Türkiye'nin en pahalı oyuncusu olan Çağatay Ulusoy, bölüm başına 2 milyon TL kazanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en pahalı oyuncusu olan Çağatay Ulusoy, bölüm başına 2 milyon TL kazanacak - Son Dakika
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