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Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı

20.10.2021 07:52

Dijital platformlarda yayınlanan dizilerde rol alan Çağatay Ulusoy'un reyting rekortmeni Yargı dizisinde rol almayı reddettiği öğrenildi. Ulusoy'un reddettiği başrol ise Kaan Urgancıoğlu'nun oldu.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizi için ilk teklifin Çağatay Ulusoy'a gittiği öğrenildi.

TEK SEZONLUK PROJEYİ REDDETTİ

Bir süredir dijital platformlarda yayınlanan projelerde rol alan ve şimdilerde Yeşilçam dizisinde oynayan Çağatay Ulusoy'un Yargı'yı tek sezonluk bir iş olduğu için reddettiği ileri sürüldü.

YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ailesine bağlılığı, soğukkanlılığı ve dürüstlüğüyle dikkat çeken Ilgaz, kardeşinin bir cinayet şüphelisi olduğunu öğrenmesiyle hayata bağlı olduğu değerleri sorgulamaya başlayacak. Kural tanımaz ve inandıkları uğruna sınırları zorlamaktan çekinmeyen cevval Avukat Ceylin kardeşinin öldürüldüğü cinayeti aydınlatmak için Ilgaz'la iş birliği yapacak. Tuttuğunu koparmasıyla bilinen Ceylin'in aldığı bir dava, genç kadının hayattaki en büyük sınavı olacak.

Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisinin başrolünü oynamayı reddettiği ortaya çıktı
Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı

Kaan Urgancıoğlu, Çağatay Ulusoy, Reyting, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı - Son Dakika
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