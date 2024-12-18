Çağatay Ulusoy\'un yeni aşkı ortaya çıktı

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İzleyicilerin karşısına son olarak 'Gaddar' dizisiyle çıkan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy yeni bir aşka yelken açtı.

Ulusoy'un, 'Kübra' dizisindeki rol arkadaşı Aslıhan Malbora ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Ulusoy ile Malbora bir süredir gizli bir şekilde aşk yaşıyor. İkili arasındaki ilişkinin henüz çok yeni olduğu biliniyor.

Aslıhan Malbora, geçtiğimiz yaz aylarında 10 yıllık sevgilisi Metin Temel ile yollarını ayırmıştı.