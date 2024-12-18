Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı ortaya çıktı - Son Dakika
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Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı ortaya çıktı

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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un, meslektaşı Aslıhan Malbora ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

18.12.2024 19:33  Güncelleme: 19:58
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İzleyicilerin karşısına son olarak 'Gaddar' dizisiyle çıkan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy yeni bir aşka yelken açtı.

Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı ortaya çıktı

Ulusoy'un, 'Kübra' dizisindeki rol arkadaşı Aslıhan Malbora ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı ortaya çıktı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Ulusoy ile Malbora bir süredir gizli bir şekilde aşk yaşıyor. İkili arasındaki ilişkinin henüz çok yeni olduğu biliniyor.

Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı ortaya çıktı

Aslıhan Malbora, geçtiğimiz yaz aylarında 10 yıllık sevgilisi Metin Temel ile yollarını ayırmıştı.

Çağatay Ulusoy\'un yeni aşkı ortaya çıktı

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Son Dakika Magazin Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mesko Aljovic:
    Vay benim çapkın Boşnak hemşerim :)) Şaka bir tarafa,bu haberin topluma katkısı nedir ? 25 1 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    malbora değil maltepe 16 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Ünlü insanların haberleri magazin çerçevesinde haber değeri taşır. mal mal yorum yapmayın. gidin Suriye haberlerine girip kendi kendinizi hururlandırın. Seversiniz siz Elizabeth’i :) 4 7 Yanıtla
  • Tahsin Zafer:
    Çagatay kardeş, bi tane Malbora yak tadına bak! Kız Eski sevgilisi ile 10 sene beraberlik yaşamış! Millet 10 sene evli kalamıyor. 6 1 Yanıtla
  • Murat BEYDÜZ:
    10 yıldır malborayı tüketmişler :) 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gereksiz 3 0 Yanıtla
  • Murat:
    yiyen yiyene ama sıra ile masaya oturuyor misafirler.! karnı doyan kalkıp nezaket çerçevesinde bir sonraki misafire yerini bırakıyor. 2 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    eroin saticisi rezalet yaa basinda hbr yapiyor bu cagatayi gercekten rezalet 1 0 Yanıtla
  • Sagamore:
    vay beeee,elalemin gerdeği sondakika yı gerdi ucu bize girdi...ne haber aq 0 0 Yanıtla
  • URAT M:
    malbora layt 0 0 Yanıtla
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