Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Gaddar'da Sümeyye Aydoğan ile başrolü paylaşacak

Uzun süredir dijital platformlarda yayınlanan dizi ve film projelerinde yer alan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisiyle anlaştı. Ulusoy'un dizideki partneri ise Sümeyye Aydoğan oldu.

AYDAN VE LEVENT'İN AŞKI ANLATILACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, üzerinde uzun süredir çalışılan Gaddar dizisiyle ilgili hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sinan Öztürk'ün yöneteceği, Hürer Ebeoğlu'nun ise yazdığı aksiyonu bol Ay Yapım imzalı dizide başrolde Çağatay Ulusoy'a eşlik edecek isim Sümeyye Aydoğan oldu. Aydoğan'ın hayat vereceği Aydan, Çağatay Ulusoy'un oynayacağı Levent'le birbirine çok güçlü bağlarla bağlı iki aşığı canlandıracak. Levent askerdeyken güzellik yarışmasına katılan Aydan'ın yaşayacakları şimdiden merak edilmeye başlandı.

BİRÇOK DİZİDE BAŞROL OYNADI

24 yaşındaki güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan, Duy Beni, Dönence, Taçsız Prenses, dizisinin ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisinde başrol oynadı. Aydoğan, BluTV'de yayınlanan Magarsus dizisindeki rolüyle de alkış topladı.