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Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Gaddar'da Sümeyye Aydoğan ile başrolü paylaşacak - Son Dakika

Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Gaddar'da Sümeyye Aydoğan ile başrolü paylaşacak

Son Güncelleme: 28.10.2023 08:34

Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu FOX TV'nin yeni dizisi Gaddar'daki partneri genç oyuncu Sümeyye Aydoğan oldu.

Uzun süredir dijital platformlarda yayınlanan dizi ve film projelerinde yer alan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisiyle anlaştı. Ulusoy'un dizideki partneri ise Sümeyye Aydoğan oldu.

AYDAN VE LEVENT'İN AŞKI ANLATILACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, üzerinde uzun süredir çalışılan Gaddar dizisiyle ilgili hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sinan Öztürk'ün yöneteceği, Hürer Ebeoğlu'nun ise yazdığı aksiyonu bol Ay Yapım imzalı dizide başrolde Çağatay Ulusoy'a eşlik edecek isim Sümeyye Aydoğan oldu. Aydoğan'ın hayat vereceği Aydan, Çağatay Ulusoy'un oynayacağı Levent'le birbirine çok güçlü bağlarla bağlı iki aşığı canlandıracak. Levent askerdeyken güzellik yarışmasına katılan Aydan'ın yaşayacakları şimdiden merak edilmeye başlandı.

Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Gaddar'daki partneri Sümeyye Aydoğan oldu

BİRÇOK DİZİDE BAŞROL OYNADI

24 yaşındaki güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan, Duy Beni, Dönence, Taçsız Prenses, dizisinin ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisinde başrol oynadı. Aydoğan, BluTV'de yayınlanan Magarsus dizisindeki rolüyle de alkış topladı.

Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Gaddar'daki partneri Sümeyye Aydoğan oldu
Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Gaddar'daki partneri Sümeyye Aydoğan oldu
Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Gaddar'daki partneri Sümeyye Aydoğan oldu
Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Gaddar'daki partneri Sümeyye Aydoğan oldu

Sümeyye Aydoğan, Çağatay Ulusoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Gaddar'da Sümeyye Aydoğan ile başrolü paylaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Gaddar'da Sümeyye Aydoğan ile başrolü paylaşacak - Son Dakika
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