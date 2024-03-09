Çağla Şikel\'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi

Magazin

Ekranların başarılı sunucusu Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel iş insanı Murat Filican ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah şahidi ise Çağla Şikel ve Şikel'in eski sevgilisi Nail Gönenli oldu. Bu detay, "Ayrılan sevgililer barıştı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

"TARİFSİZ BİR MUTLULUK İÇERİSİNDEYİM"

Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel dünya evine girdi. İş insanı Murat Filican ile evlenen Berna Şikel'in o mutlu gününden geriye kalan kareleri ise ablası Çağla Şikel paylaştı. Şikel, "Ne diyeceğimi bilemediğim tarifsiz bir mutluluk içerisindeyim... Çok mutlusunuz zaten. Hep Çok mutlu olun canlarım." ifadelerini kullandı.

ESKİ SEVGİLİSİ İLE BİRLİKTE NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Berna Şikel'in nikah şahidi kardeşi Çağla Şikel ve ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli oldu. Ayrılıklarını doğrulayan çiftin nikahta görünmesi oldukça şaşırttı. Sevilen sunucu Çağla Şikel, özel hayatıyla sık sık gündeme gelmese de Emre Altuğ'dan sonra ilk defa Avukat Nail Gönenli ile birlikteliğini duyurmuştu. 1 yıl önce ilişkileri başlayan Nail Gönenli ile geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini sonlandırmışlardı. Bu ayrılık üzerine de Çağla Şikel; "Evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti." açıklamasında bulunmuştu.