Çağla Şikel\'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi

Ekranların başarılı sunucusu Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel iş insanı Murat Filican ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah şahidi ise Çağla Şikel ve Şikel'in eski sevgilisi Nail Gönenli oldu. Bu detay, "Ayrılan sevgililer barıştı mı?" sorusunu akıllara getirdi.
Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel dünya evine girdi. İş insanı Murat Filican ile evlenen Berna Şikel'in o mutlu gününden geriye kalan kareleri ise ablası Çağla Şikel paylaştı. Şikel, "Ne diyeceğimi bilemediğim tarifsiz bir mutluluk içerisindeyim... Çok mutlusunuz zaten. Hep Çok mutlu olun canlarım." ifadelerini kullandı.
Berna Şikel'in nikah şahidi kardeşi Çağla Şikel ve ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli oldu. Ayrılıklarını doğrulayan çiftin nikahta görünmesi oldukça şaşırttı. Sevilen sunucu Çağla Şikel, özel hayatıyla sık sık gündeme gelmese de Emre Altuğ'dan sonra ilk defa Avukat Nail Gönenli ile birlikteliğini duyurmuştu. 1 yıl önce ilişkileri başlayan Nail Gönenli ile geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini sonlandırmışlardı. Bu ayrılık üzerine de Çağla Şikel; "Evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti." açıklamasında bulunmuştu.
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Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen matine ilçede yaşayan kadınları bir araya getirdi.
Türk Sinema tarihinde önemli rollerde yer alan usta isim Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul'da hayatını kaybetti. Yıldızoğlu'nun cenazesinin Pazartesi günü Levent'te kılınacak namazın ardından son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar, Halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamada, babasının yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirtti. Cenaze, pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak ve Kayhan Yıldızoğlu'nun isteği üzerine annesinin yanına Feriköy'de defnedilecek.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV YouTube kanalında yaptığı bir röportajda Ankara'daki pavyonlar hakkında konuştu. Ortaylı, pavyonların iç yakıcı yerler olduğunu belirtirken, Ankara'nın kendi zenginlerinin bu mekanlarda para harcadığını ifade etti. Ayrıca, Ankara'da kapalı olan bazı güzel mekanların olduğunu da sözlerine ekledi.
90 yaşındaki oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'daki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçının vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Yıldızoğlu'nun cenaze töreni 11 Mart'ta düzenlenecek.
Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar, babasının yaşlılık nedeniyle vefat ettiğini belirtti. Cenazenin pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacağı ve babasının isteği üzerine annesinin yanına Feriköy'e defnedileceği açıklandı.
62 yaşındaki oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Algöz, sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak cenaze töreni bilgilerini paylaştı.
Oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz, Burhaniye ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güner Algöz için Koca Camii'nde düzenlenen törene sanatçı Zafer Algöz, Cem Yılmaz, Bülent Şakrak ve diğer yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Güner Algöz, Geriş Mezarlığı'nda defnedildi.
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