Babası Yapımcı Çıktı

Hem kızını ziyaret etmek hem de Türk, Kosova ortak yapımı sinema filmini hayata geçirmek için İstanbul'a gelen Morena Taruku'nun babası Selami Taruku önceki gün kızı Morena ile Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.

Babasının Türk, Kosova ortak yapımı bir sinema filmi için hazırlık yaptığını söyleyen Morena Taruku Kosova ve Avrupa ülkelerinde tanınan bir sanatçı. Morena Taruku eğer Babasının sinema filminden teklif gelirse oynamaya hazırlandığını söyledi.