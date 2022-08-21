Babası Yapımcı Çıktı - Son Dakika
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Babası Yapımcı Çıktı

21.08.2022 19:57
Babası Yapımcı Çıktı

Çalışmalarını Türkiye'de sürdüren Kosovalı genç ve güzel şarkıcı Morena Taruku'nun babasının Kosova'da önemli yapımcı ve yönetmen olduğu ortaya çıktı.

Hem kızını ziyaret etmek hem de Türk, Kosova ortak yapımı sinema filmini hayata geçirmek için İstanbul'a gelen Morena Taruku'nun babası Selami Taruku önceki gün kızı Morena ile Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.

Babasının Türk, Kosova ortak yapımı bir sinema filmi için hazırlık yaptığını söyleyen Morena Taruku Kosova ve Avrupa ülkelerinde tanınan bir sanatçı. Morena Taruku eğer Babasının sinema filminden teklif gelirse oynamaya hazırlandığını söyledi.

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Kaynak: Snob Magazin

Nişantaşı, İstanbul, Kosova, Magazin, Son Dakika

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