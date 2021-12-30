Camdaki Kız'da bugün: Nalan, Sedat'a nasıl bir tepki verecek?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper'in Nalan'dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez. Hayri'nin Rafet'e yaptığı ziyaret, Muzo'ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz.

Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo'dan vazgeçmemeye karar verir. Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen'in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Melisa ve Sedat'ın videosunu izleyen Nalan'ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.