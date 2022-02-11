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Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı? - Son Dakika

Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?

11.02.2022 09:36
Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?

Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız'da Nalan'ın hamilelik haberi bütün sorunları kısa sürede olsa unutturdu.

Başrollerinde Burcu Biricik, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Hande Ataizi ve Nur Sürer gibi başarılı isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'da Nalan Sedat ve Naca ilişkisini öğrendi mi?

CAMDAKİ KIZ'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Sedat'ı durdurmak için yanına giden Nalan ona hamile olduğu haberini verince bu haber Sedat'a yeniden umut verir. Rafet'in kendiyle ilgili kararından habersiz olarak eve dönen Sedat'ı bir sürpriz beklemektedir. Alp, Adil'in Cana'ya yardım ettiğini öğrenince onu arayarak Sedat ve Cana arasındaki ilişkiyi anlatır. Bu durumu öğrenince yıkılan Adil, gerçekleri Nalan'a anlatmakta kararlıdır.

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Burcu Biricik, Camdaki Kız, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı? - Son Dakika
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