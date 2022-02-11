Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?

Başrollerinde Burcu Biricik, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Hande Ataizi ve Nur Sürer gibi başarılı isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'da Nalan Sedat ve Naca ilişkisini öğrendi mi?

CAMDAKİ KIZ'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Sedat'ı durdurmak için yanına giden Nalan ona hamile olduğu haberini verince bu haber Sedat'a yeniden umut verir. Rafet'in kendiyle ilgili kararından habersiz olarak eve dönen Sedat'ı bir sürpriz beklemektedir. Alp, Adil'in Cana'ya yardım ettiğini öğrenince onu arayarak Sedat ve Cana arasındaki ilişkiyi anlatır. Bu durumu öğrenince yıkılan Adil, gerçekleri Nalan'a anlatmakta kararlıdır.