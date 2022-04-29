Camdaki Kız'da dün akşam neler yaşandı? Hayri'den Nalan'a gelen notu bulan Feride ne tepki verdi? - Son Dakika
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Camdaki Kız'da dün akşam neler yaşandı? Hayri'den Nalan'a gelen notu bulan Feride ne tepki verdi?

29.04.2022 09:20
Camdaki Kız'da dün akşam neler yaşandı? Hayri'den Nalan'a gelen notu bulan Feride ne tepki verdi?

Dün akşam 41. bölümünde izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız dizisinde Hayri, Nalan ile fotoğraflarını çeken gazetecilerin peşine düşer. Ancak, Sedat konunu üzerine giderek Nalan'a olanların hesabını sorar.

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın Muzo, Pera ile evlenmeye karar verdiğini ailesine söyler. Ancak istediği tepkiyi alamaz.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNDE DÜN AKŞAMNELER OLDU?

Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat, Nalan ile yüzleşir. Hayri'nin söyledikleri kulağında çınlayan Nalan ise, Sedat'a karşı sert duruşunu korurken, Hayri de fotoğraflarını çeken magazincilerin peşine düşer. Pera hakkında araştırma yapmaya karar veren Rafet, Pera'nın Pervin'in kızı olduğunu öğrenir. Hayri'nin notunu Nalan'ın odasında bulan Feride'ye Nalan'ın tepkisi beklenmedik derecede sert olur.

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Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Nalan, annesine ilk kez karşı geliyor! Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Nalan, annesine ilk kez karşı geliyor! Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız dizisi hangi ilde çekiliyor, dizideki mekanlar neresidir? Hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız dizisi hangi ilde çekiliyor, dizideki mekanlar neresidir? Hangi şehirde ve ilçede çekiliyor?

Burcu Biricik, Camdaki Kız, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'da dün akşam neler yaşandı? Hayri'den Nalan'a gelen notu bulan Feride ne tepki verdi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'da dün akşam neler yaşandı? Hayri'den Nalan'a gelen notu bulan Feride ne tepki verdi? - Son Dakika
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