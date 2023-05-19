Camdaki Kız'da ihanet! Hayri, Nalan'ı Laz Kızı'yla aldattı

Seçim gecesiyle ilgili çok konuşulacak sözler: İstihbaratlarımız var, talimat verildi

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve başrollerini Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergenç, Enis Arıkan, Tuğrul Tülek ve Tamer Levent'in başrollerini paylaştığı Camdaki Kız dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Eski eşiyle diyaloğunu kesmeyen aynı zamanda da Nalan'la birlikte olan Hayri, gönlünü başka birine kaptırdı.

HAYRİ VE LAZ KIZI YAKINLAŞTI

Laz Kızı, dükkanına geldiği Hayri'den çok etkilenerek arkadaşına "Bence adam taş gibi, yıkılıyor" dedi. Arkadaşını göndererek dükkanda kalan Laz Kızı, Hayri'yi masasına davet etti. Laz Kızı, gecenin ilerleyen dakikalarında yakınlaştığı Hayri'yi evine davet etti.

NALAN'I ALDATTI

Hayri, Laz Kızı'nı evinin kapısına kadar götürdü. Hayri tam geri dönecekken Laz Kızı gitmesine izin vermedi ve ikili birlikte oldu. Geceyi Laz Kızı'nın evinde geçiren Hayri, kendisine saatlerce ulaşamayan Nalan'a da yalan söyleyerek dükkanda bir kavga çıktığını ve geceyi karakolda geçirdiğini söyledi.

"O LAZ KIZI KİM DENK GELİRSE AKLINI ALIR"

Dükkana giderek yakın arkadaşı Murat'la konuşan Hayri "İçimden bir ses 'Durma Hayri yaşa. Kana kana iç bu aşkı' diyor. O Laz Kızı kime denk gelse aklını alır. Aşık olmadım ama her an olabilirim. Olmayadabilirim ama kesin olurum" dedi. Laz Kızı da Sude'ye olanları anlatırken, Hayri'ye aşık olduğunu itiraf etti.

HAYRİ, YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA YASAK AŞKI İTİRAF EDİYOR

Dizinin 80. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Hayri baş başa yemek yediği Laz Kızı'na "Ben varım, her türlü buradayım. Tutuldum çünkü" diyor. Laz Kızı ise "Bana bir yamuk yaparsan ben de seni kırarım" karşılığını veriyor. Laz Kızı, Hayri'nin eski eşi ve kızlarının yaşadığı eve giderken Hayri de Nalan'ın karşısına çıkarak "Ben aşık oldum" itirafında bulunuyor. Sinir krizi geçirerek ağlayan Nalan, Hayri'yi tokatlıyor.